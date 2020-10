Com o tema “Sífilis eu sei. Você Sabe?”, o Ministério da Saúde lança na próxima segunda-feira, 26, a mobilização nacional para sensibilizar a população sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da sífilis em gestantes e a sífilis congênita.

A campanha já foi lançada em Brasília, ficando para os estados a escolha da data para o lançamento em cada um deles, como explica a apoiadora do Ministério da Saúde no Acre, Maria do Carmo Ribeiro.

“O mês de outubro é direcionado a essa campanha e à conscientização das mulheres e seus parceiros sobre o perigo da sífilis em gestantes e sífilis congênita, que atinge o feto”, explicou Maria do Carmo.

O evento, organizado em parceria entre Secretaria de Estado de Saúde do Acre, superintendência do Ministério da Saúde no estado, Força Tarefa de Integração e Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, será realizado nesta segunda-feira, 26, em Rio Branco, mesma data do lançamento nacional.

Confira a programação a ser realizada na superintendência do Ministério da Saúde, a partir das 9 horas:

Roda de conversa sobre violência, suicídio e sífilis;

Testagem rápida para sífilis, HIV, hepatite B e C;

Ginástica laboral

Massagem laboral

Sessão de maquiagem

Vacinas disponíveis: hepatite tipo B, sarampo, pneumo 23, dupla adulto (tétano e difteria).

