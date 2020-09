Sendo um dos cenários importantes da história acreana, Porto Acre passa agora por uma verdadeira revolução na Saúde. Com o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e do projeto PlanificaSUS, que visa o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, os munícipes podem contar com um atendimento e estrutura de boa qualidade.

Em encontro histórico, na manhã desta quinta-feira, 17, os três entes federativos, Ministério da Saúde (União), Estado e Município dialogaram sobre o retorno das atividades e tutorias do PlanificaSUS pós-pandemia.

Na ocasião, as equipes representativas da tríade conheceram os frutos das tutorias e treinamentos anteriores, que foram a organização do fluxo de atendimento e a reformulação da estrutura, entre outras mudanças que garantem a equidade da assistência.

Além disso, a reunião teve o objetivo de alinhar questões sobre o atendimento de gestantes e crianças de alto risco do município, como explica a coordenadora do PlanificaSUS no Acre, Emanuelly Nóbrega.

“Estamos implementando uma carteira de serviço com um ciclo de atendimento contínuo e multiprofissional para a gestante e a criança. Esse grupo vai ser referenciado de acordo com a classificação de risco ao ambulatório especializado na Policlínica do Tucumã [em Rio Branco]”, explicou Emanuelly.

