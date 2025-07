Polícia Civil prende homem acusado de violar adolescente após corrida por aplicativo

A Polícia Civil do Estado do Acre prendeu, na última quinta-feira, 24, um homem de 40 anos, identificado pelas iniciais D.A.M., suspeito de ter cometido crime sexual contra um adolescente de 16 anos em Rio Branco. A prisão é resultado da atuação célere e eficaz da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), que conduziu as investigações e obteve a prisão preventiva do investigado.

De acordo com os levantamentos da equipe policial, a vítima havia solicitado uma corrida por aplicativo de transporte e foi buscada em casa pelo suspeito, que deveria levá-la até o bairro Distrito Industrial. No entanto, ao se aproximar do destino, o homem desviou do trajeto e conduziu a vítima até uma construção abandonada, onde ocorreu o crime.

Após o ato, o agressor ainda deixou a vítima em seu destino final. O caso foi imediatamente comunicado à polícia, e os investigadores da DECAV iniciaram diligências para identificar e localizar o autor do crime.

Com base nas evidências reunidas, a delegada Carla Fabíola Coutinho representou pela prisão preventiva do suspeito. A solicitação foi prontamente atendida pela 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rio Branco. A ordem judicial foi cumprida pela equipe da DECAV no bairro Wanderley Dantas, onde o investigado foi localizado e preso.

D.A.M. foi conduzido à delegacia, interrogado e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte: PCAC

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários