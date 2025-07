Seca dos rios leva Educação do Acre a reorganizar calendário escolar em comunidades isoladas

Em razão da estiagem severa que atinge os rios acreanos, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (SEE), iniciou a reorganização do calendário letivo em escolas de difícil acesso, localizadas em regiões onde o transporte dos alunos só é possível por meio fluvial.

A estiagem nas cabeceiras dos rios do Acre tem provocado impactos diretos no cotidiano escolar de comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas. Diante da impossibilidade de acesso às escolas em razão do nível extremamente baixo das águas, a SEE está adotando medidas de reorganização do calendário escolar para garantir o cumprimento do ano letivo nessas localidades.

“Estamos acompanhando com atenção cada situação. Nessas regiões, os rios são a única via de acesso às escolas. Quando o rio seca, não há alternativa de transporte. É nosso dever assegurar o direito à educação dessas crianças, reorganizando o calendário de acordo com a realidade local”, destacou o secretário de Educação e Cultura, Aberson Carvalho.

A coordenadora do Núcleo da SEE em Feijó, Marinês Dantas, reforça que a medida é necessária para manter o vínculo com os estudantes e eles não desistirem por estar perdendo aulas. “Na comunidade Vila Alves, por exemplo, onde funciona a Escola Pingo de Ouro, no alto Rio Envira, e no Seringal Porto Rubim, onde fica a Escola Raimundo Prado, os barcos já não conseguem navegar. Isso também ocorre em aldeias como a Califórnia, onde está localizada a Escola Alto Bonito I. Estamos trabalhando com as equipes escolares e as lideranças locais para adequar o calendário e minimizar os impactos”, afirmou.

A reorganização do calendário escolar é uma medida técnica necessária para assegurar o cumprimento do ano letivo nas comunidades afetadas pela estiagem. Com planejamento regionalizado e diálogo com as escolas, o governo do Acre reafirma o compromisso de garantir o acesso à educação em todos os territórios, inclusive nas localidades onde o rio é a única via possível.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários