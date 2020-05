“Vamos acompanhar de perto esse trabalhador na questão de identificar, notificar e dar apoio de testes e retestagem, inclusive, no sentido de alinhar o fluxo no atendimento, porque aí vamos trabalhar envolvendo o núcleo do trabalhador. Vai ajudar até mesmo na capacitação, no uso correto dos EPIs e outras orientações”, diz.

O G1 tentou conseguir com a Sesacre o número atual de servidores contaminados pela doença. Porém, não recebeu o relatório até esta publicação. O secretário afirma que são mais de 100 servidores com a doenças, no entanto, há mais funcionários afastados, se contar o grupo de risco.

“As orientações oficiais e as informações atualizadas serão divulgadas diariamente na página do governo”, diz o decreto.

A comissão foi criada por meio de um decreto assinado pelo secretário Alysson Bestente divulgado esta semana e republicado nesta quinta-feira (28) na edição do Diário Oficial do estado.

O grupo deve permanecer até o final da situação de emergência no estado devido à Covid-19. “A comissão BCCTS se reunirá para compartilhar informações, acompanhar acontecimentos, definir medidas, orientar a tomada de decisões, e divulgá-las a respeito da pandemia de coronavírus e das medidas a serem seguidas, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”, estabelece a lei.