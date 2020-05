A família acompanhou à distância, de dentro do carro, a saída do corpo do empresário do IML até o cemitério.

A cena comovente foi flagrada pela equipe de jornalismo do Juruá em Tempo. Sem poder realizar o velório do empresário Neimar Alves Pequeno, que faleceu nesta quinta-feira (28) por complicações do Covid-19, a família acompanhou de longe, no interior de um carro, a saída do corpo do IML.

Como a doença é altamente contagiosa, as organizações sanitárias não autorizam a realização de velórios. A família acompanhou à distância, de dentro do carro, a saída do corpo do empresário do IML até o cemitério.

A cidade de Cruzeiro do Sul, que já registrou 5 mortes oficiais, com a morte do empresario o registro a seis o numero de mortes pelo novo coronavírus nesta quinta-feira, 28, com a nova morte, empresário de identidade identificada por Neimar Alves Pequeno.

Ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), no Hospital do Juruá, local onde não resistiu por complicações respiratórias.

Comentários