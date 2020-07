Reunião que ocorreu no Palácio Rio Branco na noite de quarta-feira (1) definiu mudanças drásticas no PSL do Acre.

Gina Menezes

O vice-presidente nacional na sigla, deputado federal Júnior Bozzella (PSL/SP), acordou com o vice-governador, Wheeles Rocha, que abonará a ficha de filiação do ex-tucano na manhã de quinta-feira (2) e quem assumirá a presidência da sigla no Acre será o coronel Ulysses Araújo.

Pedro Valério cairá da presidência para dar lugar ao coronel Ulysses, comandante Geral da PM-Acre. Esta foi a informação repassada a jornalista Gina Menezes, ao jornal Folha do Acre por uma figura do alto escalão do PSDB, sigla interessada na aliança com o PSL visando as eleições de 2020 em Rio Branco.

Embora com pouca representatividade política, o PSL dispõe de um tempo considerável de TV o que teria despertado o interesse de Rocha.

