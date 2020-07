O PSB é um partido de esquerda”, disse o vice-governador que vai seguir a aliança PSL/PSDB, com Minoru Kinpara para Prefeitura de Rio Branco.

José Pinheiro

O vice-governador Major Rocha, mais novo integrante do PSL no Acre, comentou a respeito das declarações do governador Gladson Cameli de deixar o Progressistas. Rocha disse que o PSL “está de portas abertas”, para àqueles que têm afinidades com o pensamento do Partido, que não passa pela esquerda.

Ao ser questionado pelo Notícias da Hora, se ele chegou a convidar o governador para o PSL, caso este abandone o apoio à prefeita Socorro Neri (PSB), Rocha foi enfático e deixou claro que a vinda de Cameli parece remota.

“O PSL é um partido ideológico. Que está de portas abertas pra qualquer um que comunga dos mesmos pensamentos. No entanto, não há qualquer possibilidade de apoio ou aliança com o partido de esquerda. O PSB é um partido de esquerda”, disse o vice-governador que vai seguir a aliança PSL/PSDB, com Minoru Kinpara para Prefeitura de Rio Branco.

