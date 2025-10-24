Geral
Rio Branco transfere feriado do Dia do Servidor Público para sexta (31)
A Prefeitura de Rio Branco publicou nesta sexta-feira, 24, o Decreto nº 3.000/2025, que transfere o feriado do Dia do Servidor Público, originalmente celebrado em 28 de outubro (terça-feira), para a sexta-feira (31). A medida segue o Decreto Estadual nº 11.768, de 9 de outubro, que fez a mesma alteração no âmbito do governo do Acre.
Com a mudança, os servidores municipais terão ponto facultativo prolongado, formando um fim de semana estendido. No entanto, o decreto prevê que as secretarias e órgãos públicos poderão convocar servidores para expediente normal, caso haja necessidade de serviço, sem exigência de compensação de horas.
As atividades essenciais, como saúde, segurança pública, limpeza urbana e serviços de urgência, não serão afetadas pela medida e continuarão funcionando normalmente.
O novo decreto mantém as demais disposições do calendário municipal de feriados e pontos facultativos de 2025, definido em janeiro.
MPF abre inquérito civil para investigar obra irregular no Rio Iaco
O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um inquérito civil para apurar a responsabilidade pela construção de uma obra irregular no rio Iaco, na altura do Seringal Santa Clara, em Sena Madureira (AC). Segundo a portaria nº 16/2025, publicada nesta sexta-feira, 24, a obra teria sido realizada possivelmente em julho de 2025, com o objetivo de facilitar o transporte de veículos terrestres, prejudicando a navegação local.
Conforme informações obtidas junto a moradores da região, o bloqueio do rio dificulta o deslocamento tradicional por via fluvial, método de transporte essencial para a comunidade local. A construção teria sido realizada por pessoas vinculadas a um plano de manejo autorizado pelo Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac).
No documento, o MPF destacou que o inquérito civil terá duração de um ano e que as primeiras diligências incluem a solicitação ao Imac dos relatórios de fiscalização sobre a obra e a coleta de informações junto à titular da autorização de exploração e ao responsável técnico pelo plano de manejo.
Polícia Civil prende dois suspeitos de dupla tentativa de homicídio em Brasiléia em menos de 12 horas
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Brasiléia, prendeu dois homens suspeitos de participar de uma dupla tentativa de homicídio na Comunidade Nova Esperança, Bairro José Peixoto. O crime ocorreu na noite de segunda-feira, 21, e os suspeitos foram capturados menos de 12 horas depois.
Cinco homens armados invadiram a casa de D.B.P.J., de 31 anos, se passando por policiais e, em seguida, se identificando como membros de uma facção criminosa. A vítima e seus filhos, de 12 e 14 anos, foram rendidos e obrigados a se ajoelhar. Um dos criminosos tentou atirar no adolescente, mas a arma falhou. D.B.P.J. foi baleado na perna e conseguiu fugir com os filhos. Um idoso de 75 anos também foi atingido no pé.
Com base em informações anônimas e vídeos fornecidos por uma moradora, a polícia identificou os autores. Na manhã do dia 22, B.C.R., de 19 anos, foi preso em casa com celulares das vítimas. Pouco depois, W.S., de 20, apontado como o líder da ação, também foi detido.
Na delegacia, as vítimas reconheceram os dois suspeitos. B.C.R. confessou participação e indicou onde estava a arma usada, uma garrucha artesanal com cabo de PVC azul. W.S. negou envolvimento, mas as provas e os vídeos o incriminaram.
As investigações revelaram ainda que o grupo havia torturado dois menores indígenas dias antes, como forma de “disciplina” da facção.
“A resposta rápida da Polícia Civil demonstra o comprometimento e a eficiência das equipes de Brasiléia. Agimos com determinação para prender os autores e devolver tranquilidade à comunidade”, destacou o delegado Erick Maciel.
Os dois presos permanecem à disposição da Justiça, e a PCAC continua investigando os outros três envolvidos na ação criminosa.
Fonte: PCAC
Polícia Civil prende foragido por sequestro e apreende arma e drogas em Cruzeiro do Sul
Homem foi capturado pela Polinter com apoio da Delegacia-Geral; pistola 9mm, munições e maconha tipo skunk foram encontradas no local.
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Interestadual de Polícia Civil (Polinter) e com apoio da Delegacia-Geral de Cruzeiro do Sul, prendeu nesta quinta-feira (23) um homem identificado pelas iniciais R.F.S., que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de sequestro.
Durante a ação, os agentes encontraram com o suspeito uma pistola calibre 9mm com a numeração raspada, sete munições intactas do mesmo calibre e uma porção de maconha do tipo skunk.
De acordo com a polícia, o homem foi localizado após informações de que estaria portando uma arma de fogo na noite anterior. As equipes foram até o endereço indicado pelas investigações e encontraram o foragido em um dos quartos da residência, acompanhado de outro indivíduo, ambos consumindo drogas.
O segundo homem também foi preso em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de entorpecentes. Os dois foram conduzidos à Delegacia-Geral de Cruzeiro do Sul, onde ficaram à disposição da Justiça.
