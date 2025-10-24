Geral
Homem condenado por abusar da filha é preso pela Polícia Civil em Rio Branco
A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigação da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (DECAV), cumpriu na última quinta-feira, 23, mandado de prisão em desfavor de M.N.M., de 40 anos, condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual. A ação policial ocorreu no bairro Calafate, em Rio Branco.
O autor foi sentenciado a 16 anos e três meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. De acordo com as investigações, o crime ocorreu quando o condenado abusava sexualmente da própria filha, de 11 anos. Os atos incluíam toques indevidos, exposição do corpo e outros comportamentos de conotação sexual.
As investigações tiveram início após a vítima relatar os abusos à irmã mais velha, que afirmou também ter sido vítima do mesmo agressor anos antes. A mãe das meninas procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência, dando início ao processo investigativo que resultou na condenação do acusado.
Após o cumprimento do mandado judicial, M.N.M. foi conduzido à sede da DECAV para os procedimentos cabíveis e, em seguida, colocado à disposição da Justiça.
Polícia Penal recaptura preso foragido que tentou fugir por janela no Morro do Marrosa
Vandré Lira de Melo, de 39 anos, foi localizado pela inteligência na mesma casa onde era monitorado por tornozeleira eletrônica; detento havia fugido durante trabalho externo
A Polícia Penal do Acre recapturou na manhã desta sexta-feira (24) o detento Vandré Lira de Melo, de 39 anos, que estava foragido desde a última quarta-feira (22), quando fugiu durante trabalho externo do sistema prisional. A inteligência da instituição localizou o preso em uma residência na área de invasão do bairro Volta Seca, no Morro do Marrosa – mesmo endereço onde ele cumpria monitoramento eletrônico antes da fuga.
Duas equipes da Divisão de Monitoramento Eletrônico cercaram o imóvel por volta das 10h. Durante a ação, Vandré tentou escapar por uma janela lateral, mas foi interceptado por agentes que haviam bloqueado uma rua paralela, usada como rota de fuga através da vegetação. Após a recaptura, o preso passou pelo IML e foi reconduzido à Unidade Prisional Francisco de Oliveira Conde (FOC).
Mulher se fere gravemente ao colidir com cachorro solto na rua em Cruzeiro do Sul
Acidente na Rua Newton Prado reacende alerta sobre animais soltos nas vias; vítima foi socorrida pelo SAMU, mas demora no atendimento gera revolta
Uma motociclista ficou ferida na manhã desta sexta-feira (24) após colidir com um cachorro na Rua Newton Prado, no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul. O acidente, que seria mais um registro comum nas estatísticas de trânsito, revelou uma situação crítica no sistema de emergência da cidade: o socorro da vítima demorou 40 minutos para chegar porque o número oficial do SAMU (192) está fora de funcionamento.
O rompimento de uma fibra óptica deixou as linhas telefônicas do serviço de emergência inoperantes, obrigando a população a usar um número alternativo – (68) 3322-1600 – que também atende por WhatsApp. Enquanto a motociclista era atendida pela equipe do SAMU, moradores relatavam a dificuldade de acesso ao serviço essencial que já dura vários dias no município.
Populares se mobiliza para criar abrigo municipal de animais, em Cruzeiro do Sul
Um movimento liderado pelo grupo Patinhas Feliz tenta reverter a crise de animais abandonados em Cruzeiro do Sul. Representado pelo voluntário Iago Souza, o coletivo iniciou uma campanha para reunir 3.065 assinaturas – equivalente a 5% do eleitorado – e levar à Câmara de Vereadores um projeto de lei que cria o primeiro abrigo municipal de animais da cidade.
A mobilização surge em meio ao colapso no sistema de proteção animal. De acordo com Iago, o Centro de Zoonoses local não realiza castrações ou outros serviços essenciais, agravando o problema. “Protetores estão adoecendo por abrigar animais em casa sem condições”, alerta o ativista, destacando que a prefeitura precisa assumir a responsabilidade sobre o caso.
As assinaturas estão sendo coletadas em estabelecimentos parceiros como A Cruzeirense e Sorveteria Iceberg. Para validar o apoio, os cidadãos precisam apresentar título de eleitor, já que apenas moradores do município podem subscrever a iniciativa popular que tenta mudar a realidade dos animais de rua.
