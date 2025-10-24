Homem condenado por abusar da filha é preso pela Polícia Civil em Rio Branco

A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigação da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (DECAV), cumpriu na última quinta-feira, 23, mandado de prisão em desfavor de M.N.M., de 40 anos, condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual. A ação policial ocorreu no bairro Calafate, em Rio Branco.

O autor foi sentenciado a 16 anos e três meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. De acordo com as investigações, o crime ocorreu quando o condenado abusava sexualmente da própria filha, de 11 anos. Os atos incluíam toques indevidos, exposição do corpo e outros comportamentos de conotação sexual.

As investigações tiveram início após a vítima relatar os abusos à irmã mais velha, que afirmou também ter sido vítima do mesmo agressor anos antes. A mãe das meninas procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência, dando início ao processo investigativo que resultou na condenação do acusado.

Após o cumprimento do mandado judicial, M.N.M. foi conduzido à sede da DECAV para os procedimentos cabíveis e, em seguida, colocado à disposição da Justiça.

Fonte: PCAC

