Rio Branco é derrotado pelo Manaus e segue fora da zona de classificação

O Rio Branco foi derrotado pelo Manaus por 2 a 0 neste domingo, 9, no estádio Ismael Benigno (Colina), em Manaus, no Amazonas, em um duelo válido pela 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Jefferson Reis e Ibiapino marcaram os gols do Gavião.

Gols de bola parada

Mais uma vez nesta temporada, o Rio Branco tomou um gol de bola parada. Aos 13, do primeiro tempo, escanteio foi cobrado e Jefferson Reis fez 1 a 0.

O Manaus controlou o jogo e o ataque do Rio Branco não conseguia criar oportunidades.

No segundo tempo, Ibiapino recebeu dentro da área e bateu para fechar o placar.

Fora do G4

A derrota para o Manaus deixou o Rio Branco fora do G4 do grupo A1. O Estrelão ocupa a 6ª colocação com 8 pontos, três atrás do Trem, do Amapá, 4º colocado.

Jogos de volta

A fase de classificação do Brasileiro da Série D terá o início das partidas de volta na quarta, 12. O Rio Branco recebe o Manaus, às 19 horas, no Florestão, e uma vitória passou a ser fundamental para seguir com possibilidades de classificação.

Classificação do grupo A1

1º Manauara/AM 19 Pts

2º Porto Velho/RO 15 Pts

3º Princesa do Solimões/AM 11 Pts

4º Trem/AP 11 Pts

5º Manaus/AM 11 Pts

6º Rio Branco/AC 8 Pts

7º São Raimundo/RR 4 Pts

8º Humaitá 0 Pt

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários