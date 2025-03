Raphinha se torna brasileiro com mais gols em uma só edição da Champions League

Moradores pedem solução urgente para o problema; causa da inundação ainda é desconhecida

As fortes chuvas que atingiram a região de fronteira, como a que afetou a cidade de Cobija na manhã e tarde desta segunda-feira (10) causaram alagamentos no bairro Villa Montes, deixando seis casas inundadas. As imagens registradas no local mostram a sequência das chuvas intensas e o impacto nas residências, com água invadindo os imóveis e causando transtornos aos moradores.

O presidente da associação de moradores do bairro Villa Montes fez um apelo às autoridades locais por uma solução rápida para o problema. Ele destacou que, até o momento, não se sabe a causa exata que levou ao alagamento, mas que a situação se agravou com as chuvas desta segunda-feira.

“Precisamos de uma resposta urgente, pois as famílias estão sofrendo com os danos causados pela água”, afirmou.

Os moradores relataram que este não é o primeiro episódio de alagamento no bairro, mas que a intensidade das chuvas desta segunda-feira agravou a situação. Eles pedem a realização de obras de drenagem e infraestrutura para evitar que o problema se repita no futuro.

As equipes de defesa civil e autoridades locais foram acionadas para avaliar os danos e prestar assistência às famílias afetadas. Enquanto isso, os moradores aguardam uma resposta concreta para resolver o problema e evitar novos alagamentos.

A situação em Villa Montes serve como um alerta para a necessidade de investimentos em infraestrutura urbana e prevenção de desastres em áreas vulneráveis a chuvas intensas. A população espera que as autoridades tomem medidas eficazes para garantir a segurança e o bem-estar dos moradores.

Veja vídeo TV Unitel:



