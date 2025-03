Em meio a buscas por jovem de 21 anos, polícia encontra corpo dentro de rio em Cruzeiro do Sul; ainda não há identificação

Secretaria de Educação do Acre informa que pagamento é feito via Borderô e depende de regularização do cadastro de credor

A Secretaria de Estado de Educação (SEE) do Acre divulgou uma nota informando que os professores que tiveram seus contratos encerrados em 2023 precisam estar cadastrados como credores na Secretaria de Fazenda (Sefaz) para receberem o Prêmio VDP. O pagamento é realizado por meio da ferramenta de gestão financeira Borderô, cujo acesso só é possível para quem possui o cadastro atualizado na Sefaz.

Em nota assinada pelo secretário Aberson Carvalho, a SEE explicou que está realizando a verificação dos professores cadastrados no sistema e que os pedidos de pagamento são encaminhados conforme a liberação do orçamento. “A equipe técnica da SEE está fazendo essa verificação no sistema e, à medida em que é liberado orçamento, o pedido de pagamento é encaminhado”, destacou o comunicado.

O Prêmio VDP é um benefício destinado a professores que atenderam a critérios específicos durante o ano de 2023. No entanto, para garantir o recebimento, é fundamental que os profissionais regularizem seu cadastro na Sefaz. A SEE reforçou a importância de que os professores que ainda não possuem o cadastro de credor providenciem a atualização o mais rápido possível.

A nota também ressaltou o compromisso da secretaria em agilizar os pagamentos, mas lembrou que o processo depende da disponibilidade orçamentária e da regularização dos cadastros. Professores com dúvidas ou dificuldades para realizar o cadastro podem buscar orientação junto à Sefaz ou à SEE.

Confira a íntegra da nota:

Nota pública sobre o Prêmio VDP da Educação

“A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) informa aos professores que encerraram seus contratos em 2023 que o pagamento do Prêmio VDP está sendo realizado via Borderô. Para isso, é necessário que, aqueles que ainda não possuem, providenciem o cadastro de credor junto à Sefaz. A equipe técnica da SEE está fazendo essa verificação no sistema e, à medida em que é liberado orçamento, o pedido de pagamento é encaminhado.”

A SEE reforça seu compromisso com os profissionais da educação e trabalha para garantir que todos os direitos sejam assegurados dentro das possibilidades orçamentárias e legais.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários