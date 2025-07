Show de Gusttavo Lima terá surpresas na capital, promete governador

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) apresentou nesta sexta-feira, 25, o Plano Operacional Integrado para a Cavalgada e a Expoacre 2025. A estratégia foi detalhada pela Diretoria Operacional da Sejusp e envolve a mobilização de diversas forças de segurança estaduais, municipais e federais para garantir a tranquilidade dos participantes e do público nos dois maiores eventos populares do estado.

A expectativa é de que milhares de pessoas participem da programação. O secretário adjunto de Segurança Pública, Evandro Bezerra, reforça que a colaboração da população é fundamental para o sucesso da operação e para a manutenção da ordem durante os eventos. “Esse plano é resultado de um trabalho técnico e articulado com todos os órgãos envolvidos. Sabemos da importância cultural e econômica desses eventos para o Acre, por isso nossa prioridade é oferecer tranquilidade à população e a todos que visitarem a feira e participarem da cavalgada”, destacou.

A Cavalgada, que marca a abertura da Expoacre, terá concentração a partir das 7h da manhã, com saída oficial às 8h e encerramento previsto para as 13h. Todo o trajeto será monitorado e assistido por órgãos da Segurança Pública.

Os pontos de saída serão organizados conforme os tipos de participantes: os cavalos sairão pela Rua da Tentamen, quadriciclos pela Rua da Escola Maria Angélica, além dos trios elétricos e carros de som. O percurso passará por pontos como o cartório, Sabenauto, Arasuper e Corrente, com chegada no Parque de Exposições Wildy Viana.

O diretor operacional da Sejusp, Atahualpa Ribera disse que o foco é que os dois eventos aconteçam com total segurança e organização. “A atuação das forças estaduais será intensa, integrada e estrategicamente distribuída, com o uso de tecnologia e equipes especializadas. Estamos preparados para dar todo o suporte necessário, tanto na prevenção quanto em eventuais atendimentos”, afirmou.

A atuação direta das forças estaduais na Cavalgada inclui:

Ciopaer: 1 aeronave com 4 tripulantes;

Gefron: 1 viatura, 2 quadriciclos e 8 operadores;

CICC: 4 atendentes com monitoramento por 37 câmeras;

Polícia Militar: 92 policiais, 8 motos, 7 quadriciclos e 8 viaturas;

Polícia Civil: 5 agentes e 2 viaturas;

Iapen: 5 policiais penais com 2 viaturas;

Corpo de Bombeiros: 1 caminhão, 1 viatura e 5 militares;

Detran: 15 agentes, 2 viaturas, 8 motos e 1 guincho.

Órgãos como SAMU, RBTrans e Polícia Federal também atuarão com efetivo dedicado para atender emergências médicas, controle de tráfego e reforço de segurança.

Segurança total na Expoacre 2025

Durante os nove dias de feira, o Parque de Exposições estará aberto diariamente das 18h às 3h. A estrutura de segurança contará com atuação integrada e presença constante das forças:

Polícia Militar: entre 160 e 180 policiais por noite;

Polícia Civil: 12 agentes com delegacia no local, funcionando até as 3h;

Corpo de Bombeiros: 14 militares com posto móvel e duas viaturas;

Iapen: 12 policiais penais em plantão 24h;

Detran: 18 agentes com ações educativas e fiscalização;

Ciopaer: aeronave e 5 operadores em apoio aéreo;

Gefron: 10 operadores por noite;

CICC: 3 operadores diários com monitoramento em tempo real por 37 câmeras.

O SAMU também terá uma base fixa dentro do parque, com equipes de suporte básico, avançado e motolâncias para atendimento emergencial.

Regras e normas de acesso

A Sejusp reforça que todos os visitantes estarão sujeitos à revista pessoal. É proibida a entrada de pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica (exceto com autorização judicial), bem como a entrada de geleiras e bebidas em garrafas de vidro. A circulação de veículos será restrita, com acesso permitido apenas aos previamente autorizados, sendo obrigatória a retirada de veículos de expositores até as 17h.

Regras para menores de idade

A Portaria nº 3410/2025 da 2ª Vara da Infância e Juventude:

Menores de 16 anos desacompanhados não podem permanecer no parque;

Menores de 16 anos só podem estar acompanhados de adulto e com documento;

Jovens a partir de 16 anos podem permanecer até a meia-noite;

É proibido o consumo ou posse de álcool, cigarro ou drogas por menores;

Menores de 16 não poderão trabalhar no interior do parque.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários