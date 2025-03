Galvez é goleado pelo Juventude Samas e está fora da Copa do Brasil

O Campeonato Estadual Sub-20 começa no dia 22 de abril, no Florestão, com dois jogos: Vasco x Andirá, no Florestão, e Plácido de Castro x Náuas, no Florestinha. Os representantes de clubes definiram todos os detalhes da competição durante o congresso técnico realizado nesta terça, 11, na sede da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC).

“Tivemos um congresso técnico bastante proveitoso. Vamos ter uma competição com mais jogos”, comentou o diretor técnico da (FFAC), Leandro Rodrigues.

Fórmula de disputa

As 11 equipes jogarão entre si em um turno único. Os oito primeiros classificados avançam a fase de quartas de final e as partidas passam a ser eliminatórias até a definição do campeão.

1ª rodada do Estadual

Vasco x Andirá

Plácido de Castro x Náuas

No dia 22/04

Independência x São Francisco

Galvez x Assermurb

Rio Branco x Santa Cruz

No dia 25/04

Humaitá folga na 1ª rodada

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários