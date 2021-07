Quatro pessoas são detidas na Transacreana com armas de fogo, 40 quilos de carne de caça em Bujari

Quatro pessoas foram detidas na estrada Transacreana e conduzidas à delegacia do Bujari nesta quinta-feira (29) durante uma operação realizada por fiscais do Imac e policiais do Batalhão Ambiental para apurar denúncias de crime ambiental.

A ação, que acontece durante toda esta semana, é resultado de pelo menos doze denúncias protocoladas nos últimos dias no Instituto de Meio Ambiente do Acre, que colocou três equipes em campo.

Na ação, além das detenções foram aprendidas 40, 4 quilos de carne de caça, quatro armas de fogo, munições e terçados.

Toda a carne apreendida será doada ao Centro de Triagem de Animais (Ceta) localizada no parque ambiental Chico Mendes, no bairro Vila Acre, para alimento dos animais do espaço.