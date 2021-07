Menor é apreendido com arma de fogo e pequena quantidade de drogas em Feijó

A Polícia Civil com apoio da Polícia Militar apreendeu na última segunda-feira (26), um menor de idade pelo cometimento dos atos infracionais análogos ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido e o crime de consumo pessoal de drogas.

Levantamentos deram conta de que o menor era recrutado pelo crime organizado para o cometimento dos mais diversos delitos.

Segundo o Delegado Railson Ferreira, retirar o infrator do convívio social, por meio de internação provisória no Centro Socioeducativo de Feijó, é a medida mais adequada, inclusive para a proteção do menor que, ao se afastar dos reais criminosos, terá chance de se recuperar e mudar de vida.