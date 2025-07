CBF divulga tabela e locais dos jogos da segunda fase da Série D 2025

Confrontos de ida começam em 2 de agosto; mata-mata segue até a final em setembro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta semana o calendário oficial da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D 2025. A nova etapa da competição será disputada em sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta. Avançam os times que vencerem uma partida e empatarem a outra, ou que vencerem ambas as partidas.

A rodada de ida começa no dia 2 de agosto e segue até o dia 4, com os jogos de volta marcados para os dias 9 e 10 do mesmo mês. A grande final da competição está agendada para os dias 21 e 28 de setembro.

Confira a programação dos confrontos de ida da segunda fase:

Jogos de 2 de agosto (sábado):

15h30: Goiatuba x São José-RS – Estádio Divina Garcia, Goiatuba (GO)

Goiatuba x São José-RS – Estádio Divina Garcia, Goiatuba (GO) 16h00: Maranhão x Tuna Luso – Estádio Castelão, São Luís (MA)

Maranhão x Tuna Luso – Estádio Castelão, São Luís (MA) 16h00: Maricá x Aparecidense – Estádio João Saldanha, Maricá (RJ)

Maricá x Aparecidense – Estádio João Saldanha, Maricá (RJ) 16h00: Água Santa x Ceilândia – Arena Inamar, Diadema (SP)

Água Santa x Ceilândia – Arena Inamar, Diadema (SP) 16h00: FC Cascavel x Barra-SC – Olímpico Regional, Cascavel (PR)

FC Cascavel x Barra-SC – Olímpico Regional, Cascavel (PR) 17h00: Ferroviário-CE x ASA – Estádio Presidente Vargas, Fortaleza (CE)

Ferroviário-CE x ASA – Estádio Presidente Vargas, Fortaleza (CE) 18h00: Mixto-MT x Portuguesa – Estádio Presidente Dutra, Cuiabá (MT)

Mixto-MT x Portuguesa – Estádio Presidente Dutra, Cuiabá (MT) 19h00: Luverdense x Rio Branco-ES – Estádio Passo das Emas, Lucas do Rio Verde (MT)

Jogos de 3 de agosto (domingo):

16h00: Juazeirense x América-RN – Estádio Adauto Moraes, Juazeiro (BA)

Juazeirense x América-RN – Estádio Adauto Moraes, Juazeiro (BA) 16h00: Central x Lagarto – Estádio Lacerdão, Caruaru (PE)

Central x Lagarto – Estádio Lacerdão, Caruaru (PE) 16h00: Joinville x Cianorte – Arena Joinville, Joinville (SC)

Joinville x Cianorte – Arena Joinville, Joinville (SC) 17h00: Manaus x Imperatriz – Estádio Carlos Zamith, Manaus (AM)

Manaus x Imperatriz – Estádio Carlos Zamith, Manaus (AM) 17h00: Sergipe x Santa Cruz – Arena Batistão, Aracaju (SE)

Sergipe x Santa Cruz – Arena Batistão, Aracaju (SE) 19h00: Independência-AC x Altos-PI – Arena da Floresta, Rio Branco (AC)

Independência-AC x Altos-PI – Arena da Floresta, Rio Branco (AC) 19h00: Marcílio Dias x Inter de Limeira – Estádio Hercílio Luz, Itajaí (SC)

Jogo de 4 de agosto (segunda-feira):

Horário a definir: Sampaio Corrêa x Manauara – Estádio Castelão, São Luís (MA)

A expectativa é de grandes confrontos, com clubes de todas as regiões do país em busca do acesso à Série C do Brasileirão.

