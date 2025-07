Acre empata com Mato Grosso e mantém chances de classificação

Inscrições encerram nessa sexta-feira, 1º de agosto, por meio do site

Empresários acreanos do setor de turismo e da produção associada ao turismo têm até a próxima sexta-feira, 1º de agosto de 2025, para realizar a inscrição no edital de seleção para participação na Missão Técnica para o Salão Nacional do Turismo 2025, promovida pelo Sebrae no Acre. A iniciativa, que ocorrerá entre os dias 21 e 23 de agosto, em São Paulo, busca fomentar o desenvolvimento sustentável do turismo local, gerar novas oportunidades de negócios e ampliar a visibilidade dos produtos e roteiros do estado no cenário nacional.

Podem se inscrever Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) do segmento de turismo e produção associada ao turismo do Estado do Acre, clientes do Sebrae e que possuam CNAE compatível com a atividade. A seleção contemplará até 10 empresários, que terão acesso a networking qualificado, novas tendências do setor, oportunidades de parcerias e visibilidade junto ao trade turístico nacional.

A gestora de Turismo do Sebrae no Acre, Luciana Takahara, destaca a importância da participação nessa missão. “Essa é uma oportunidade estratégica para fortalecer o desenvolvimento sustentável do turismo brasileiro, destacando a diversidade cultural, étnica e ambiental do país. A missão busca promover a integração entre setores públicos e privados, estimular negócios em rede e contribuir para o posicionamento competitivo do Acre como um destino turístico internacional”, afirma.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível no portal do sebrae.com.br/acre (clique aqui) e encaminhar a documentação exigida para o e-mail [email protected], até às 23h59 do dia 1º de agosto, horário local.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (68) 3216-2172 ou presencialmente na Sede do Sebrae em Rio Branco, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 14h às 17h30. Acesse o edital completo em https://sebrae.com.br/acre

