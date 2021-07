Dependente química é encontrada morta dentro de residência em bairro da Capital acreana

A dependente química Dileuza Aparecida de Jesus Fagundes, de 30 anos, foi encontrada morta com marcas de agressões na manhã desta quinta-feira, 29, dentro de uma residência localizada na rua Elzo Rodrigues, no Parque Urbano Vale do Açaí, no bairro Eldorado em Rio Branco.

De acordo com informações da mãe, Dileuza morava com uma amiga também usuária de drogas e na sexta-feira, sábado, domingo e na quarta-feira (28) foi agredida a golpes de ripa e chute. Segundo a amiga, na noite desta quarta-feira, a vítima usou cocaína e chegou em casa com as marcas de agressões nas costas, pernas e na cabeça e deitou na cama e ao amanhecer foi encontrada morta.

Um morador do bairro relatou que durante a noite visualizou Dileuza sendo agredida por um usuário de droga, o agressor pisava nas costas e na cabeça da vítima.

A área foi isolada pela polícia para os trabalhos do perito em criminalística.

O agressor não foi preso. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).