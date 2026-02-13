Acre
Pronto-socorro de Rio Branco aumenta equipe em 30% e amplia plantões no Carnaval
O pronto-socorro de Rio Branco ampliou o número de profissionais e reforçou setores estratégicos para atender possíveis ocorrências durante o período de Carnaval. A informação foi confirmada pelo diretor da unidade, Lourenço Vasconcelos, em entrevista ao ac24horas Play na manhã desta sexta-feira (13).
Segundo Lourenço, a direção utilizou como base o histórico do ano passado para organizar o planejamento, mesmo com registro de poucas ocorrêncis. “Comparando com o Carnaval do ano passado, nós tivemos, graças a Deus, ano passado, poucas ocorrências, mas mesmo assim nós nos programamos pensando sempre no pior”, afirmou. Ele explicou que a unidade aumentou o efetivo em cerca de 30%. “Nós aumentamos, acredito que 30% dos nossos profissionais para que a nossa população seja melhor atendida”, declarou.
O diretor informou que o reforço se concentra principalmente no setor de traumatologia e na sala vermelha. Na emergência do trauma, o hospital escalou três cirurgiões por plantão. “Nós colocamos três cirurgiões no plantão, além disso nós colocamos dois médicos residentes em cirurgia geral”, disse Lourenço. Já na sala vermelha, a equipe conta com dois médicos clínicos gerais, dois enfermeiros e cinco técnicos de enfermagem, além de suporte multiprofissional.
O diretor disse que colocou quatro ortopedistas que estarão disponíveis diariamente, com dois atendendo em consultórios e dois de prontidão no centro cirúrgico. “Ficam dois nos consultórios e dois no centro cirúrgico, caso apareça alguma emergência para eles operarem”, explicou.
O atendimento pediátrico também recebeu reforço durante o Carnaval. A unidade contará com três pediatras por dia, sendo dois atuando na emergência e observação e um destinado à classificação verde. “São três pediatras atendendo uma diariamente aqui”, informou. O diretor ainda destacou que há sete leitos preparados na sala de emergência do trauma para receber pacientes conforme a necessidade.
Lourenço afirmou que a ampliação da estrutura atende a uma orientação do secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal, e que a equipe está preparada para atuar caso haja aumento na demanda. “Isso foi um pedido do nosso secretário Pedro Pascual e nós estamos prontos para atender a nossa população”, declarou. O diretor também ressaltou a expectativa de um Carnaval tranquilo e sem grandes ocorrências. “Espero que não seja preciso trabalhar muito, mas creio que se precisar a equipe está preparada”, concluiu.
Acre
OAB/AC prorroga benefício para jovens advogados que participaram de solenidade de entrega de carteira
Prazo para adesão vai de 09 de fevereiro a 04 de março de 2026
Os Jovens advogados que participaram da solenidade de entrega da carteira profissional em 06 de fevereiro de 2025 poderão registrar sociedade de advocacia sem pagar taxa de inscrição, desde que formalizem o pedido em até 15 dias úteis após a cerimônia e estejam com a anuidade regularizada.
A medida concede desconto de 100% na taxa de inscrição de sociedade de advocacia para os profissionais que atendam às condições estabelecidas na resolução 29/2025. Caso o prazo seja perdido, permanece a possibilidade de desconto de 50% para sociedades formadas exclusivamente por advogados com até cinco anos de inscrição.
“É uma medida que busca incentivar e dar apoio aos profissionais que estão iniciando na carreira. É um benefício que já oferecemos desde 2023 e, para 2026, decidimos prorrogar”, finalizou o presidente da Ordem, Rodrigo Aiache.
Acre
Governo intensifica ações preventivas e reforça proteção de crianças e adolescentes durante o Carnaval no Acre
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), intensifica, durante o período carnavalesco, ações preventivas voltadas à proteção de crianças e adolescentes. A iniciativa integra a política estadual de promoção e defesa de direitos e reforça o compromisso da gestão com a segurança e o bem-estar da população.
As equipes da SEASDH atuam com atividades educativas e informativas nos espaços de maior circulação de público, orientando sobre a prevenção à violência, o enfrentamento à exploração sexual, o combate ao trabalho infantil e a proibição da venda de bebidas alcoólicas a menores de idade. As abordagens também destacam que toda forma de discriminação é crime, promovendo o respeito à diversidade e à comunidade LGBTQIA+.
A diretora de Direitos Humanos, Joelma Pontes, destacou a importância da atuação do Estado durante o período festivo. “A presença da Secretaria durante o Carnaval reforça o compromisso do governo com a proteção da população, especialmente de crianças e adolescentes. Nosso trabalho vai além da orientação: buscamos sensibilizar a sociedade para que cada cidadão compreenda seu papel na garantia de direitos, no enfrentamento à violência e no respeito à diversidade. Queremos que a festa aconteça com alegria, mas também com responsabilidade, assegurando que o Acre seja um espaço cada vez mais seguro, humano e inclusivo para todos”, afirmou.
De acordo com a Secretaria, o objetivo é garantir que a festa popular seja um ambiente de celebração cultural, mas também de conscientização e responsabilidade social. As ações são realizadas de forma integrada com órgãos parceiros, fortalecendo a rede de proteção e ampliando o alcance das orientações à população.
Avanços e fortalecimento das políticas públicas
Nos últimos anos, a SEASDH tem ampliado sua presença nos grandes eventos públicos, consolidando uma atuação preventiva mais efetiva e estratégica. Entre os avanços estão o fortalecimento das campanhas educativas, a intensificação das articulações com a rede socioassistencial e a ampliação das ações de sensibilização direcionadas à sociedade.
A Secretaria também vem investindo no fortalecimento das políticas públicas voltadas às populações em situação de vulnerabilidade, com foco na promoção de direitos, no atendimento humanizado e na garantia da proteção integral de crianças e adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A atuação durante o Carnaval reafirma o papel institucional da SEASDH como órgão responsável pela coordenação das políticas de assistência social e direitos humanos no Acre, promovendo ações que contribuem para uma sociedade mais justa, inclusiva e comprometida com a defesa da dignidade humana.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Acre
Rio Acre atinge 10,14 metros em Rio Branco e segue abaixo da cota de alerta
Defesa Civil registrou 1,40 mm de chuva nas últimas 24 horas; nível ainda está distante do transbordo
O nível do Rio Acre marcou 10,14 metros às 5h20 desta sexta-feira (13), em Rio Branco, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal. O dado indica elevação no volume de água, mas ainda distante das cotas de alerta e de transbordo estabelecidas para a capital.
De acordo com o informativo, nas últimas 24 horas foram registrados 1,40 milímetros de chuva. A cota de alerta é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo está fixada em 14,00 metros.
A Defesa Civil segue monitorando o comportamento do rio diante do período chuvoso.
