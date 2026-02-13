Pronto-socorro de Rio Branco aumenta equipe em 30% e amplia plantões no Carnaval

O pronto-socorro de Rio Branco ampliou o número de profissionais e reforçou setores estratégicos para atender possíveis ocorrências durante o período de Carnaval. A informação foi confirmada pelo diretor da unidade, Lourenço Vasconcelos, em entrevista ao ac24horas Play na manhã desta sexta-feira (13).

Segundo Lourenço, a direção utilizou como base o histórico do ano passado para organizar o planejamento, mesmo com registro de poucas ocorrêncis. “Comparando com o Carnaval do ano passado, nós tivemos, graças a Deus, ano passado, poucas ocorrências, mas mesmo assim nós nos programamos pensando sempre no pior”, afirmou. Ele explicou que a unidade aumentou o efetivo em cerca de 30%. “Nós aumentamos, acredito que 30% dos nossos profissionais para que a nossa população seja melhor atendida”, declarou.

O diretor informou que o reforço se concentra principalmente no setor de traumatologia e na sala vermelha. Na emergência do trauma, o hospital escalou três cirurgiões por plantão. “Nós colocamos três cirurgiões no plantão, além disso nós colocamos dois médicos residentes em cirurgia geral”, disse Lourenço. Já na sala vermelha, a equipe conta com dois médicos clínicos gerais, dois enfermeiros e cinco técnicos de enfermagem, além de suporte multiprofissional.

O diretor disse que colocou quatro ortopedistas que estarão disponíveis diariamente, com dois atendendo em consultórios e dois de prontidão no centro cirúrgico. “Ficam dois nos consultórios e dois no centro cirúrgico, caso apareça alguma emergência para eles operarem”, explicou.

O atendimento pediátrico também recebeu reforço durante o Carnaval. A unidade contará com três pediatras por dia, sendo dois atuando na emergência e observação e um destinado à classificação verde. “São três pediatras atendendo uma diariamente aqui”, informou. O diretor ainda destacou que há sete leitos preparados na sala de emergência do trauma para receber pacientes conforme a necessidade.

Lourenço afirmou que a ampliação da estrutura atende a uma orientação do secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal, e que a equipe está preparada para atuar caso haja aumento na demanda. “Isso foi um pedido do nosso secretário Pedro Pascual e nós estamos prontos para atender a nossa população”, declarou. O diretor também ressaltou a expectativa de um Carnaval tranquilo e sem grandes ocorrências. “Espero que não seja preciso trabalhar muito, mas creio que se precisar a equipe está preparada”, concluiu.

Relacionado

Comentários