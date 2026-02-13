Conselho Estadual de Trabalho define planejamento estratégico de 2026 no Acre

O Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda (CTER-AC) realizou na quarta-feira, 11, uma reunião ordinária para definir o planejamento estratégico de ações que serão realizadas no Acre ao longo de 2026. O encontro, realizado na sede do Sistema Nacional de Emprego (Sine), em Rio Branco, órgão ligado à Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), teve o objetivo de garantir mais eficiência nas iniciativas e aproximar as instituições componentes.

Entre as ações previstas estão os projetos Semana do Trabalhador, Conexão RH e a Feira Emprega Transportes. Também serão desenvolvidas outras atividades que buscam aproximar empregadores, trabalhadores e instituições de qualificação profissional com a finalidade de inserir o maior número de pessoas possível no mercado de trabalho acreano tanto na capital como nas cidades do interior. O foco é integrar políticas públicas e dinamizar a economia em todo o estado.

Além de definir o planejamento, os membros do CTER-AC também realizaram a análise e aprovação da prestação de contas referente ao exercício de 2025. O encontro reforçou o compromisso institucional dos componentes do Conselho com a transparência na aplicação dos recursos públicos e a governança das políticas de trabalho e renda. A agenda reuniu conselheiros e representantes de órgãos parceiros, que contribuíram com várias sugestões de aprimoramento.

A coordenadora do Sine Acre e secretária executiva do CTER-AC, Jaqueline Castro, destacou que o alinhamento institucional permitirá ampliar o alcance dos serviços, qualificar ainda mais os trabalhadores e preparar a estrutura para a inauguração da Casa do Trabalhador. “Estamos fortalecendo nosso trabalho junto àqueles que buscam emprego, mas que também querem se qualificar. Vamos unir todo o nosso potencial para trazer ainda mais oportunidades à população”.

O superintendente regional do Trabalho e Emprego no Acre, Leonardo Lani, ressaltou que a Casa do Trabalhador representa um avanço significativo na oferta de serviços públicos. “Ela é uma evolução do atendimento tradicional do Sine. Haverá em um só espaço a intermediação de mão de obra, orientação profissional, qualificação social e cursos como os da Escola do Trabalhador 4.0, ampliando as chances de empregabilidade e desenvolvimento de habilidades em todo estado”.

Daniely Vale, gestora do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), destacou a importância do encontro. “Foi um momento muito importante. É essencial que tenhamos projetos estratégicos que promovam a qualificação profissional e ampliem o acesso dos trabalhadores ao mercado local de forma plena. Fortalecer as ações de emprego e renda é mais que essencial para que a nossa economia cresça mais e prospere”.

Já o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, afirmou que o fortalecimento do Conselho e o planejamento estruturado para 2026 consolidam uma política pública orientada por resultados. “O trabalho integrado entre o CTER, o Sine e as instituições parceiras reforça a nossa estratégia de desenvolvimento. Estamos organizando ações concretas para ampliar oportunidades, qualificar a mão de obra e fortalecer a economia acreana”, destacou.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

