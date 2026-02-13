Acre
Conselho Estadual de Trabalho define planejamento estratégico de 2026 no Acre
O Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda (CTER-AC) realizou na quarta-feira, 11, uma reunião ordinária para definir o planejamento estratégico de ações que serão realizadas no Acre ao longo de 2026. O encontro, realizado na sede do Sistema Nacional de Emprego (Sine), em Rio Branco, órgão ligado à Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), teve o objetivo de garantir mais eficiência nas iniciativas e aproximar as instituições componentes.
Entre as ações previstas estão os projetos Semana do Trabalhador, Conexão RH e a Feira Emprega Transportes. Também serão desenvolvidas outras atividades que buscam aproximar empregadores, trabalhadores e instituições de qualificação profissional com a finalidade de inserir o maior número de pessoas possível no mercado de trabalho acreano tanto na capital como nas cidades do interior. O foco é integrar políticas públicas e dinamizar a economia em todo o estado.
Além de definir o planejamento, os membros do CTER-AC também realizaram a análise e aprovação da prestação de contas referente ao exercício de 2025. O encontro reforçou o compromisso institucional dos componentes do Conselho com a transparência na aplicação dos recursos públicos e a governança das políticas de trabalho e renda. A agenda reuniu conselheiros e representantes de órgãos parceiros, que contribuíram com várias sugestões de aprimoramento.
A coordenadora do Sine Acre e secretária executiva do CTER-AC, Jaqueline Castro, destacou que o alinhamento institucional permitirá ampliar o alcance dos serviços, qualificar ainda mais os trabalhadores e preparar a estrutura para a inauguração da Casa do Trabalhador. “Estamos fortalecendo nosso trabalho junto àqueles que buscam emprego, mas que também querem se qualificar. Vamos unir todo o nosso potencial para trazer ainda mais oportunidades à população”.
O superintendente regional do Trabalho e Emprego no Acre, Leonardo Lani, ressaltou que a Casa do Trabalhador representa um avanço significativo na oferta de serviços públicos. “Ela é uma evolução do atendimento tradicional do Sine. Haverá em um só espaço a intermediação de mão de obra, orientação profissional, qualificação social e cursos como os da Escola do Trabalhador 4.0, ampliando as chances de empregabilidade e desenvolvimento de habilidades em todo estado”.
Daniely Vale, gestora do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), destacou a importância do encontro. “Foi um momento muito importante. É essencial que tenhamos projetos estratégicos que promovam a qualificação profissional e ampliem o acesso dos trabalhadores ao mercado local de forma plena. Fortalecer as ações de emprego e renda é mais que essencial para que a nossa economia cresça mais e prospere”.
Já o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, afirmou que o fortalecimento do Conselho e o planejamento estruturado para 2026 consolidam uma política pública orientada por resultados. “O trabalho integrado entre o CTER, o Sine e as instituições parceiras reforça a nossa estratégia de desenvolvimento. Estamos organizando ações concretas para ampliar oportunidades, qualificar a mão de obra e fortalecer a economia acreana”, destacou.
Acre
OAB/AC prorroga benefício para jovens advogados que participaram de solenidade de entrega de carteira
Prazo para adesão vai de 09 de fevereiro a 04 de março de 2026
Os Jovens advogados que participaram da solenidade de entrega da carteira profissional em 06 de fevereiro de 2025 poderão registrar sociedade de advocacia sem pagar taxa de inscrição, desde que formalizem o pedido em até 15 dias úteis após a cerimônia e estejam com a anuidade regularizada.
A medida concede desconto de 100% na taxa de inscrição de sociedade de advocacia para os profissionais que atendam às condições estabelecidas na resolução 29/2025. Caso o prazo seja perdido, permanece a possibilidade de desconto de 50% para sociedades formadas exclusivamente por advogados com até cinco anos de inscrição.
“É uma medida que busca incentivar e dar apoio aos profissionais que estão iniciando na carreira. É um benefício que já oferecemos desde 2023 e, para 2026, decidimos prorrogar”, finalizou o presidente da Ordem, Rodrigo Aiache.
Acre
Governo intensifica ações preventivas e reforça proteção de crianças e adolescentes durante o Carnaval no Acre
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), intensifica, durante o período carnavalesco, ações preventivas voltadas à proteção de crianças e adolescentes. A iniciativa integra a política estadual de promoção e defesa de direitos e reforça o compromisso da gestão com a segurança e o bem-estar da população.
As equipes da SEASDH atuam com atividades educativas e informativas nos espaços de maior circulação de público, orientando sobre a prevenção à violência, o enfrentamento à exploração sexual, o combate ao trabalho infantil e a proibição da venda de bebidas alcoólicas a menores de idade. As abordagens também destacam que toda forma de discriminação é crime, promovendo o respeito à diversidade e à comunidade LGBTQIA+.
A diretora de Direitos Humanos, Joelma Pontes, destacou a importância da atuação do Estado durante o período festivo. “A presença da Secretaria durante o Carnaval reforça o compromisso do governo com a proteção da população, especialmente de crianças e adolescentes. Nosso trabalho vai além da orientação: buscamos sensibilizar a sociedade para que cada cidadão compreenda seu papel na garantia de direitos, no enfrentamento à violência e no respeito à diversidade. Queremos que a festa aconteça com alegria, mas também com responsabilidade, assegurando que o Acre seja um espaço cada vez mais seguro, humano e inclusivo para todos”, afirmou.
De acordo com a Secretaria, o objetivo é garantir que a festa popular seja um ambiente de celebração cultural, mas também de conscientização e responsabilidade social. As ações são realizadas de forma integrada com órgãos parceiros, fortalecendo a rede de proteção e ampliando o alcance das orientações à população.
Avanços e fortalecimento das políticas públicas
Nos últimos anos, a SEASDH tem ampliado sua presença nos grandes eventos públicos, consolidando uma atuação preventiva mais efetiva e estratégica. Entre os avanços estão o fortalecimento das campanhas educativas, a intensificação das articulações com a rede socioassistencial e a ampliação das ações de sensibilização direcionadas à sociedade.
A Secretaria também vem investindo no fortalecimento das políticas públicas voltadas às populações em situação de vulnerabilidade, com foco na promoção de direitos, no atendimento humanizado e na garantia da proteção integral de crianças e adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A atuação durante o Carnaval reafirma o papel institucional da SEASDH como órgão responsável pela coordenação das políticas de assistência social e direitos humanos no Acre, promovendo ações que contribuem para uma sociedade mais justa, inclusiva e comprometida com a defesa da dignidade humana.
Acre
Rio Acre atinge 10,14 metros em Rio Branco e segue abaixo da cota de alerta
Defesa Civil registrou 1,40 mm de chuva nas últimas 24 horas; nível ainda está distante do transbordo
O nível do Rio Acre marcou 10,14 metros às 5h20 desta sexta-feira (13), em Rio Branco, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal. O dado indica elevação no volume de água, mas ainda distante das cotas de alerta e de transbordo estabelecidas para a capital.
De acordo com o informativo, nas últimas 24 horas foram registrados 1,40 milímetros de chuva. A cota de alerta é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo está fixada em 14,00 metros.
A Defesa Civil segue monitorando o comportamento do rio diante do período chuvoso.
