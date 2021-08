Projetos da Ufac combatem Covid-19 com bicarbonato

Docentes da Ufac realizam projetos colaborativos para com-bater a pandemia do coronaví-rus com emprego da solução de bicarbonato de sódio, no âmbito da prevenção e do tratamento. A equipe é composta por alunos de iniciação científica do curso de Medicina da Ufac, profissionais de saúde do Estado do Acre, do Ins-tituto de Perícias Judiciais do Rio de Janeiro e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O projeto de prevenção ocorre há um ano, por meio do uso da so-lução de bicarbonato de sódio por membros da comunidade e pro-fissionais de saúde em contato ou não com pacientes cujo teste de covid-19 deu positivo. Pessoas des-ses três grupos são monitoradas pela equipe de pesquisa. O projeto de tratamento utiliza solução de bicarbonato de sódio em pacien-tes leves, que permanecem em casa, pacientes em estado mode-rado com internação e pacientes em estado grave que ficam inter-nados e intubados em UTI.

A aplicação da solução em ca-sos moderados ocorre no Hospital Geral Dr. Sansão Gomes, em Ta-rauacá (AC); em casos graves ocor-re na UTI do Hospital de Urgên-cia e Emergência de Rio Branco (Huerb), com participação da pro-fessora de Anatomia e Fisiologia da Ufac e uma das coordenadoras dos projetos, Carolina Pontes Soa-res.

A medicação e a conduta clí-nica mostraram a evolução do tratamento sem agravamento da doença. “Fizemos aplicação em dez pacientes e todos sobrevive-ram; eles foram desintubados e tiveram alta da UTI”, contou Carolina. “No caso de pacientes isolados, que se encontram em domicílio, temos mais de 200 pessoas. Até o momento, obtive-mos bons resultados.”

Segundo a pesquisadora, ve-rifica-se que a solução de bicar-bonato de sódio ajuda a limpar o sistema respiratório, impedindo a fibrose pulmonar, que é um dos comprometimentos da covid-19. “A solução é um bronco dilatador; faz com que o paciente responda melhor à medicação e, com isso, tenha maior recuperação, evitan-do a intubação.”

Fisioterapeuta-chefe do Huerb, Simone Fernandes relatou que, apesar do estranhamento inicial dos profissionais de saúde sobre o tratamento, o ganho no qua-dro clínico é visível. “Percebemos que, em pacientes submetidos ao bicarbonato de sódio e à lasertera-pia, melhora sensivelmente a sa-turação e a resposta ao tratamen-to medicamentoso. A repercussão é positiva e essa técnica simples é uma maneira de complementar o tratamento; vale a pena conti-nuarmos estudando e coletando dados.”

Os projetos também são coor-denados pela fisioterapeuta Angé-lica Bento de Almeida, do Institu-to de Perícias Judiciais do Rio de Janeiro, e contam na equipe com as professoras da área de saúde da Ufac, Joicely Melo da Costa, Cir-ley Lobato, Andréia Brilhante e Patrícia Rezende.