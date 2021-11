Projeto do ‘Território Cultural’ leva capoeira para bairros em Epitaciolândia

Grupo Axé Capoeira através do professor Tacysson Lima, vem trabalhando um projeto cultural e social que visa levar a arte e a cultura da copeira para os moradores dos bairros Aeroporto, Liberdade e Satel e adjacências. O grupo conta hoje com cerca de mais de 80 alunos participantes e promoverá em breve o 1° Encontro Regional de Capoeira do Alto Acre previsto para o dia 19 de novembro do presente ano.

Quem ministra as aulas do projeto é o professor Tacysson Lima juntamente com o seu aluno Wemerson Silva, nas quadras, praça e na sede do território cultural em Epitaciolândia. O grupo teve projetos contemplados na lei Aldir Blanc que fomenta ações culturais no município.

A atividade acontece terça e quinta no final de semana, com alternância entre o sábado e o domingo.

Dentro do grupo, pode-se observar uma grande amizade, fruto da interação social que a cultura proporciona.

De acordo com o professor, os benefícios da cultura podem ser vistos já depois dos primeiros encontros. As crianças, principalmente, tornam-se mais alertas, calmas e bem humoradas. A cada aula pode-se observar o desenvolvimento de cada um, seja no jogo, no âmbito musical, físico, comportamental.

“Sem dúvida levar a cultura para comunidade é algo transformador à crianças e jovens” gostaria de parabenizar o grupo Axé Capoeira em nome do professor Tacysson Lima que vem fazendo um grande trabalho com o grupo e também com professor Wemerson sem dúvidas a Prefeitura de Epitaciolândia sempre estará apoiando projetos como esse. Disse Enage Peres diretora do departamento de cultura de Epitaciolândia.