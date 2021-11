Em Brasílía, Vanda Milani recebe prefeita de Brasiléia

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem – acompanhada da presidente da Câmara de Vereadores do município, Arlete Amaral, e do secretário municipal de Planejamento, Emerson Leão – esteve no gabinete da deputada Vanda Milani em busca do encaminhamento de emendas destinadas ao desenvolvimento social do município. Dentre as propostas apresentadas, está a solicitação de recursos para a reconstrução da orla, que vai desde a ponte até a rua da Goiaba.

– A deputada Vanda Milani, desde que assumiu o mandato em 2018, tem alocado recursos, totalizando R$ 13 milhões, destinados a diferentes áreas como saúde e infraestrutura urbana e rural. É uma deputada que tem um mandato pró-ativo e Brasiléia só tem a agradecer pelo carinho com que ela atende nossos pedidos-disse a prefeita. De acordo com a presidente da Câmara de Vereadores, Arlete Amaral, Vanda Milani é “campeã de emenda para Brasiléia, que se sente muito orgulhosa em tê-la como sua deputada”

Recursos 2021

Para o Orçamento/2021 , a deputada Vanda Milani alocou para Brasiléia (recursos que serão executados pela prefeitura local) R$ 927.992,00 para a aquisição de caminhão prancha no valor de R$ 657.992,00 e R$ 270 mil para a aquisição de calcário. Liberados ainda em conta para execução da prefeitura R$ 1.689.000,00 para pagamento de PAB, R$ 1.100 milhão para construção de 2 quadras de grama sintética, R$ 200 mil para compra de equipamentos de saúde ,R$ 955 mil para compra de máquinas e equipamentos e R$ 286 mil para aquisição de uma ambulância. Tiveram ainda a liberação garantidas mais de R$ 2 milhões para construção de 2 praças e R$ 1 milhão para aquisição de 2 ônibus escolares “Temos emendas voltadas para diversas áreas e a Regional do Alto Acre pode contar sempre com meu mandato”, assegurou a parlamentar.

Dentre as emendas para 2022,a deputada garantiu na sua emenda de bancada R$ 9 milhões para a contenção e orla do rio Acre, que vai entre a ponte José Augusto até a rua da Goiaba, com o compromisso de alocar outros R$ 9 milhões para o próximo ano para a conclusão da mesma perfazendo um total de R$ 19 milhões. “COMPROMISSO COM O ALTO ACRE”.