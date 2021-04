Programa Auxilio do Bem chega para Famílias de Brasileia e Epitaciolândia

Texto: Christiane Araújo - Vídeo: Marcus José e Alexandre Lima

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social lançou, na manhã desta Quinta-feira, 29, o Auxilio do Bem na Regional do Alto Acre, que beneficiará no Acre, cerca de 18 mil famílias.

A solenidade aconteceu em Brasileia, que Sediou e recebeu autoridades de Epitaciolândia, no Centro Cultural Sebastião Dantas.De Brasileia, já são 700 famílias e Epitaciolândia conta mais 400 famílias inseridas no cadastro e esperando liberação do Cartão, que é um auxilio destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social, em virtude do Coronavírus.

O valor pago será de R$ 150, com recebimento por 3 meses, sendo contemplado um membro por família, do total cadastrado.

A Secretária Estadual de Assistência Social fala a respeito da ação do Governo. ” Estou muito feliz em poder estar aqui em Brasiléia trazendo essa ação do Governo do Estado, que será de tamanha importância para centenas de famílias que precisam sobreviver durante essa pandemia”, Disse.

De acordo com o Secretário de Assistência Social de Brasiléia, Djahilson Américo, que esteve representando a prefeita Fernanda Hassem, o auxílio ajudará muitas famílias durante esse período. ” Muitas pessoas em vulnerabilidade social não tem condições de suprir sua casa nem mesmo com os alimentos básicos, e esse cartão ajudará essas famílias a ter alimento na mesa”, afirmou.

O evento contou com a presença da Secretária Estadual de Assistência Social, Ana Paula Lima, Diretora- Geral do Iteracre na Regional do Alto Acre, Hígia Thaise e de Secretários, equipe e imprensa local.

Durante a solenidade, famílias dos dois municípios foram contempladas com o recebimento do cartão.

