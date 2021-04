Corpo de Bombeiros do Alto Acre gradua novo Oficial e novos Praças

O Comando do 5º Batalhão dos Bombeiros do Alto Acre, realizou na manhã desta sexta-feira (30), a formatura de novos Oficiais e Praças da corporação.

O evento contou com a presença do vice-prefeito de Brasileia, Carlinho do Pelado, do comandante Geral do Corpo de Bombeiro do Acre, Coronel Batista, convidados, familiares e imprensa local.

Com a promoção, o 5º Batalhão passa a ter um novo Tenente que ingressa no oficialato e três novos Cabos, o primeiro passo nas promoções dentro da corporação do Acre.

Segundo o Coronel Batista, a corporação do Alto Acre estará recebendo investimentos para melhoria do quartel localizado em Epitaciolândia, no comando da regional do Alto Acre, se tornando uma referência para todo estado do Acre como também, o anuncio que poderá receber uma nova ambulância para os trabalhos de resgate.

Também foi informado que o 5º Batalhão do Alto Acre estará promovendo no mês de setembro próximo, a troca do comando onde passará a ter novo Comandante regional.

Após a graduação dos novos praças e oficial, receberam o tradicional batismo de água.

Veja imagens.

