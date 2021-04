ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 001/2021

O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio do Município de Epitaciolândia/AC, torna público para conhecimento de todos que a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 001/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens: emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e nacionais para a Prefeitura Municipal de Epitaciolândia/AC, cuja sessão de habilitação e abertura de propostas ocorreu no dia 27/04/2021 às 10h00min foi declarada DESERTA, por ausência de participantes/interessados. Diante da ausência de participantes, fica designada NOVA DATA DE ABERTURA para o dia 12/05/2021 às 09h. DATA PARA RETIRADA DE EDITAL: 29/04/2021 a 11/05/2021. Edital e informações no setor de Licitações da Prefeitura, de segunda a quinta-feira, das 07h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min e sexta-feira das 07h00min às 13h00min, na sede da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, sito a Rua Capitão Pedro de Vasconcelos, nº 257 – Bairro Aeroporto e através do e-mail: [email protected]

Epitaciolândia/AC, 27 de abril de 2021.

Agleison Rodrigues dos Santos

Pregoeiro Oficial

Decreto n° 076/2021

Comentários