Acontece na manha desta quinta-feira, dia 29, na cidade de Cobija, capital do Estado vizinho de Pando, lado boliviano, um encontro envolvendo várias autoridades dos dois estados que estão localizados na fronteira de ambos os países.

A pauta será tratar a retomada de um convênio que tem como finalidade a troca de informações e ações integradas que reforcem a segurança pública nas principais regiões de fronteira daquele país com o Acre.

Na semana passada, a governadora de Pando, Paula Terrazas, juntamente com o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, estiveram reunidos na Capital para dar início as tratativas relacionadas à segurança na fronteira.

O governo do Estado foi representado pelo Secretario de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Coronel Paulo César, uma vez que o governador Gladson Cameli apresentou uma indisposição e suspendeu sua visita no estado vizinho.

Segundo a assessoria do Estado, Gladson deverá comparecer apenas no evento onde o Estado pretende investir R$ 9,5 milhões no Cartão. O objetivo é que a ajuda chegue a 18.880 famílias consideradas invisíveis do ponto de vista social.

A distribuição vem sendo feita aos municípios em proporção à população. Já são mais de 3.000 famílias atendidas até agora com auxílio de R$150.

Comentários