Produção de banana no Acre tem leve retração em 2025, mas produtividade apresenta crescimento

Dados do IBGE mostram queda de 0,63% na produção estadual e redução de área plantada; rendimento médio por hectare subiu 0,09% no período

Dados do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), com base no Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), mostram que a cultura da banana no Acre apresentou pequenas variações entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, mantendo estabilidade nos principais indicadores .

A produção estadual passou de 87.907 toneladas para 87.352 toneladas, o que representa queda de 0,63% no período analisado. Mesmo com a leve retração, a banana continua entre as culturas mais relevantes da fruticultura acreana em volume produzido .

A área plantada também apresentou redução, saindo de 7.685 hectares em 2024 para 7.565 hectares em 2025, uma diminuição de 1,56% . Já a área colhida recuou de 7.010 hectares para 6.960 hectares, variação negativa de 0,71% .

Na contramão da redução de área e produção, o rendimento médio das lavouras teve crescimento, passando de 12.540 quilos por hectare para 12.551 quilos por hectare, o que representa aumento de 0,09%, indicando ganho de produtividade no campo.

Evolução da Cultura da Banana no Acre (2024-2025)

Indicador Dez/2024 Dez/2025 Variação Absoluta Variação Relativa (%) Produção (toneladas) 87.907 t 87.352 t -555 t -0,63% Área Plantada (ha) 7.685 ha 7.565 ha -120 ha -1,56% Área Colhida (ha) 7.010 ha 6.960 ha -50 ha -0,71% Rendimento Médio (kg/ha) 12.540 kg/ha 12.551 kg/ha +11 kg/ha +0,09%

Análise dos Dados

1. Produção: Leve Retração

A produção total apresentou uma queda modesta de 0,63%, passando de 87.907 toneladas para 87.352 toneladas. Apesar da redução, a banana mantém sua relevância como uma das principais culturas da fruticultura acreana.

2. Área Plantada e Colhida: Redução Consistente

A área plantada sofreu a maior retração proporcional: -1,56% (menos 120 hectares).

A área colhida acompanhou a tendência, com redução de 0,71% (menos 50 hectares).

Isso indica que os produtores podem ter reduzido a expansão dos bananais ou destinado áreas para outras culturas.

3. Rendimento Médio: Sinal Positivo

O rendimento médio (produtividade por hectare) teve um ligeiro aumento de 0,09%, passando de 12.540 kg/ha para 12.551 kg/ha.

Este é o único indicador com variação positiva no período, sugerindo que, embora haja menos área cultivada, os produtores estão extraindo um pouco mais de cada hectare — possivelmente devido a melhorias no manejo, uso de tecnologias ou condições climáticas favoráveis.

Interpretação para o Setor Agrícola Acreano

Aspecto Interpretação Estabilidade As variações inferiores a 2% em todos os indicadores apontam para um cenário de estabilidade estrutural da cultura. Produtividade O ganho de 0,09% no rendimento, embora pequeno, é relevante por ocorrer em um contexto de retração de área. Indica otimização do uso da terra. Desafio A redução na área plantada pode refletir desafios como concorrência com outras culturas, custos de produção ou questões fundiárias. Relevância Mesmo com a leve queda, a banana segue como cultura estratégica para a fruticultura e para a agricultura familiar no estado.

Fonte dos Dados

Órgão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Sistema: SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática)

Pesquisa: Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA)

Período: Dezembro de 2024 a Dezembro de 2025

Cultura: Banana (cacho)

Esses dados reforçam a importância do monitoramento contínuo da produção agrícola para o planejamento de políticas públicas e para a tomada de decisão dos produtores rurais no Acre.

Sistema de produção de banana para o estado do Acre

Dispor de conhecimentos tecnológicos sobre as diferentes etapas do cultivo da bananeira tem sido uma necessidade crescente dos diversos segmentos dessa cadeia produtiva no Acre. Para suprir essa demanda, a Embrapa lançou o Sistema de Produção de Banana, que reúne informações e tecnologias desenvolvidas e adaptadas para a cultura no estado do Acre.

O conteúdo contempla orientações técnicas para todas as etapas do cultivo da banana, desde a escolha da área, implantação e manejo do bananal, controle de pragas e doenças e manejo dos frutos na colheita e pós-colheita, considerando particularidades locais de clima e solo, até informações sobre o mercado da fruta, entre outros aspectos relacionados à bananicultura acreana.

De forma sistematizada, a tecnologia visa a contribuir para a melhoria da produtividade e qualidade da banana no Estado, com benefícios para as famílias rurais, por meio da elevação da renda, e para o consumidor, que poderá contar com frutos com melhor qualidade.

Esta solução tecnológica foi desenvolvida pela Embrapa em parceria com outra(s) instituição(ões).

