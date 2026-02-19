Mesmo com boas defesas do goleiro Bruno, Velo Clube bate o Vasco nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

O Velo Clube derrotou o Vasco por 3 a 2, nos pênaltis, após um empate por 1 a 1 no tempo normal nesta quinta, 19, na Arena da Floresta, e conquistou a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Jean marcou o gol do Vasco e Juan anotou para o Velo Clube.

Bem disputado

Vasco e Velo Clube fizeram um jogo de muita imposição desde o início. O time de São Paulo tentava nas jogadas aéreas e o Vasco procurava os lances de velocidade com Titô e Leozinho.

Aos 39, Catatau iniciou a jogada. Jean dominou e acertou um belo chute para fazer 1 a 0 Vasco. No lance seguinte, Leozinho chutou e levou perigo.

No último lance do primeiro tempo, Rodrigo saiu na frente de Bruno e mandou no travessão.

Na segunda etapa, Erick Rodrigues promoveu as entradas de Eric e Derreis nas vagas de Titi e Titô e o Vasco perdeu força ofensiva.

Aos 18, Juan pegou uma sobra e de fora da área bateu para empatar.

Nos acréscimos, a bola foi jogada na área e Índio obrigou o goleiro Paulo Vitor a fazer uma boa defesa.

Definição nos pênaltis

Na disputa das penalidades, o goleiro Bruno conseguiu fazer duas defesas, mas os zagueiros Bruno Luiz, Índio e Rafael perderam e o time acreano acabou eliminado.

Mais uma vez

Mais uma vez, em 2026, com Galvez e Vasco o futebol acreano “deixou escapar”, em casa, classificações possíveis para a segunda fase da Copa do Brasil. As duas equipes sentiram a parte física contra Guaporé e Velo Clube e isso também foi importante para as eliminações.

Contra o Vila Nova

O Velo Clube vai enfrentar o Vila Nova, de Goiás, no dia 4 de março, em casa, em um duelo único pela segunda fase do torneio nacional.

