Principal acusado de assassinar ‘Tiririquinha’ é preso em Epitaciolândia

Um crime ocorrido em meados de junho passado na cidade de Epitaciolândia, teve sua elucidação nesta semana com a prisão do principal suspeito que se encontrava foragido, desde que assassinou Luan Silva Santos (31), vulgo ‘Titiriquinha’, que era monitorado pela justiça do Acre, e teve sua vida ceifada na tarde do dia dia 16, quando estava na sua casa, localizada no Bairro José Hassem, na cidade de Epitaciolândia.

Desde então a Polícia Civil do município com apoio da PM e outros órgãos de segurança, vinha no encalço dos que estiveram envolvidos direta, ou indiretamente, no assassinato, inclusive encontrando a arma utilizada no crime.

O crime foi motivado por elementos envolvidos em grupos criminosos, que vem disputando espaço pela fronteira, cometendo vários crimes inclusive homicídios. Foi quando descobriram é o assassino, que foi na casa de Luan na companhia de outro comparsa.

Sua prisão contou com o apoio da Polícia Federal durante uma operação e entregue à Polícia Civil do Município. Luís Cavalcante Brito, após ser preso, contou detalhes do crime como aconteceu, das pessoas envolvidas e quem foi o mandante.

O mesmo já transferido para o presídio estadual Francisco de Oliveira Conde na Capital, onde deverá esperar o pronunciamento da Justiça e irá aguardar seu julgamento, juntamente com os demais.

VEJA VÍDEO:

Matéria relacionada: