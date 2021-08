GOVERNDO DO ESTADO DO ACRE

Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC

ATIVIDADE DE PSCICULTURA – ALEVINAGEM CRIAÇÃO DE PEIXES

Aurinezio Marques de Araújo de Oliveira

Aurinezio Marques de Araújo de Oliveira, torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 26/2017, com validade de 4 (quatro) anos, para atividade de ATIVIDADE PISCICULTURA – ALEVINAGEM, CRIAÇÃO E ENGORDA DE PEIXES COM FINS COMERCIAIS, localizado na rodovia BR 317, km 60, Brasiléia – Acre.