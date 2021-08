Prefeitura Realiza 1º Fórum de Suinocultura de Epitaciolândia

A prefeitura de Epitaciolândia realizou neste sábado dia 21/08, o 1º Fórum de Suinicultura do Estado do Acre, o evento contou com a participação de diversas autoridades e empresários do ramo do agronegócio da região.

Estiveram presentes no evento o Vice-governador do Estado ao Acre, Major Rocha, e sua irmã Deputada Federal Mara Rocha, Regis Richter (Papito)Governador de Pando, Ana Lucia Reis Alcaldesa de Cobija, Neném Junqueira Secretário de Agricultura, vereadores e representantes das cidades vizinhas, Assis Brasil, Brasiléia e Xapuri.

O Objetivo do Fórum de Suinocultura, foi para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a cadeia produtiva, que vai desde o plantio do milho para a fabricação da ração, passando por todo o processo de criação de porcos, que vai desde a inseminação até o abate e produção de proteínas, embutidos etc.

O que disseram:

Na sua fala de abertura o anfitrião do evento Dr. Sérgio Lopes (prefeito), falou do potencial que Epitaciolândia tem no agronegócio.

“Para mim é uma alegria receber todos vocês, esse evento marca o início de um grande ciclo na área do agronegócio, hoje somos quem mais produz suínos em todo o estado do Acre, e um dos maiores produtores de grãos, por isso, estamos buscando parcerias junto ao governo do estado e a iniciativa privada para potencializar cada vez mais a criação de suínos, frango, cultivo de grãos como o milho, soja e o café dentre outras lavouras que já compõe a agricultura familiar, estamos investindo também em parcerias com o Sebrae na melhoria da psicultura, ou seja Epitaciolândia hoje surge como a Capital do Agronegócio em todo Estado.

O prefeito enfatizou ainda que Epitaciolândia ocupa hoje lugar de destaque pela sua posição geográfica.

“Antes todos diziam que Epitaciolândia era um corredor de passagem para o Pacífico, más hoje podemos dizer que somos a Capital do Agronegócio, temos os maiores produtores de suínos e frangos, além dos nossos produtores de grãos como o empresário Mário Maffi pioneiro nessa área, tem demostrado que temos alternativa para evitar o desmatamento, e o agro é a alternativa.” Destacou Lopes.

O Vice Governador do Estado Major Rocha, parabenizou ao prefeito Sérgio Lopes pela Realização desse evento.

“Queremos parabenizar ao prefeito Sérgio Lopes por essa iniciativa, o agronegócio é responsável por colocar comida na mesa de todos, e investir nessa área é o caminho certo.” Desatou Rocha.

A deputada Mara Rocha por sua vez, ressaltou a importância desse evento que tem como objetivo alavancar o agronegócio na regional do Alto Acre. “Quero parabenizar ao prefeito por essa iniciativa, são essas ações que nos da força para buscar alternativas para enfrentarmos essa crise imposta pela pandemia, o agronegócio tem que ser visto como carro chefe da economia, estamos lá em Brasília sempre à disposição buscando alternativas para o desenvolvimento dessa região como um todo.’

O empresário Mario Lage, um dos produtores de suínos do da granja bela Flor que já produz mais 3 mil suínos por cada ciclo de 120 dias parabenizou ao prefeito pela iniciativa.

“Quero parabenizar ao prefeito Sérgio Lopes por essa iniciativa, estávamos precisando de políticos com uma visão voltada para o agronegócio, enquanto o mundo parou com a pandemia nós fomos os únicos que continuamos trabalhando, pois podemos ter tudo, tecnologia, dinheiro etc. más sem comida na mesa não vamos a lugar nenhum, por isso em nome de todos os empresários os nossos agradecimentos ao prefeito de Epitaciolândia por ter essa visão voltada ao agro.” Destacou Lage.

O empresário Mário Maffi pioneiro na produção de milho na regional do Alto Acre, enfatizou a importância da criação de políticas voltadas ao fortalecimento do Agronegócio.

“Contar com apoio das autoridades políticas é fundamental para que possamos aumentar nossa produção, portanto em nome de todos nós produtores queremos agradecer ao Governo do Estado e ao nosso Prefeito Sérgio Lopes pela parceria, o apoio da prefeitura tem sido fundamental, principalmente na hora de escoar nossa produção. E esse fórum da suinocultura é o primeiro passo para que possamos nos firmar como a Capital do Agronegócio do Estado do Acre.”

Durante toda a manhã várias empresas voltadas para o Agronegócio como a Granja Bela Flor, Granos Brasil, Boasafra, Sicred, IFAC, IDAF QGIV Gastrobar, Mário Maffi e Dom Porquito realizaram palestras sobre Cadeia Produtiva, prevenção de pragas, linhas de créditos rurais Etc.

No final ao som de uma boa moda de viola foi servido um almoço a base de churrasco de carne suína para todos os convidados.