Por Thais Farias

A primeira etapa da campanha de imunização contra a Covid-19 em Rio Branco pode encerrar na próxima terça-feira, dia 26 de janeiro.

A previsão é da própria secretaria municipal de saúde e foi divulgada nesta quarta-feira, 20, após o lançamento da vacinação aos grupos prioritários ocorrido no Lar dos Vicentinos e na Unidade de Referência de Atenção Primária (Urap).

Neste primeiro dia de vacinação, receberam a dose inicial da vacina os idosos e servidores da saúde na capital acreana. De acordo com o município, “a escolha do Lar dos Vicentinos foi feita em razão de os idosos serem parte do público mais sensíveis à infecção do coronavírus, e ainda por estarem desde o mês de março de 2020 sem receber visitas de familiares, o que impacta diretamente na convivência deles dentro do abrigo”.

Por enquanto, a vacina está sendo ofertada apenas aos profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate ao coronavírus. A chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Semsa, bióloga Socorro Martins, garante que a primeira etapa de vacinação deve terminar até a próxima terça-feira, dia 26. “

Cerca de 3600 pessoas devem receber a vacina neste primeiro momento, incluindo os idosos que estão em abrigos e os profissionais de saúde.

