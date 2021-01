“O que estou vendo é as pessoas se comportando como se a pandemia já tivesse chegado ao fim, o que não é verdade. Começamos a vacinar, mas ainda há um longo caminho pela frente para estarmos livre da doença”,

A Tribuna

A interlocutores, Gladson teria afirmado que a população descuidou das recomendações de distanciamento e medidas sanitárias, acreditando que o perigo acabou, quando se percebe um aumento de casos e de prevalência no vírus.

Uma reunião com assessores das áreas de saúde e segurança pública deverá detalhar como a medida do recolhimento noturno deverá ser implantada.

“Eu venho avisando da necessidade de isolamento social, das ações de higienização e de outras medidas necessárias para contermos o avanço da doença”, disse o governador. “Mas, pelo que estou vendo, muitas pessoas não estão percebendo a gravidade e a necessidade de continuarmos combatendo a doença para minimizarmos o máximo possível os seus danos”, acrescentou.

Para Gladson, o fato dos imunizantes já terem chegado e mais doses estarem previstas nos próximos dias, não significa que a pandemia acabou “O que estou vendo é as pessoas se comportando como se a pandemia já tivesse chegado ao fim, o que não é verdade. Começamos a vacinar, mas ainda há um longo caminho pela frente para estarmos livre da doença”, disse. “Vou tomar as decisões necessárias para que não aconteça aqui no Acre o que aconteceu e está acontecendo no nosso vizinho Estado do Amazonas. Eu não vou me omitir e nem deixar de cumprir com minhas obrigações”, afirmou.

