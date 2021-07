Presidente Jair Bolsonaro é aprovado por 45,4% da população acreana, diz pesquisa

Dados da pesquisa, divulgada neste sábado, 3, pelo Instituto Data Control, encomendada pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac), apontam que a avaliação do presidente da República, Jair Bolsonaro, é positiva por parte de boa parte da população acreana.

De acordo com os números divulgados 45,4% dos entrevistados aprovam o mandato do presidente, os dados dizem que 32,3% acham o militar bom, outros 13,1% consideram ótimo. Já 21,5% avaliam Bolsonaro como um presidente regular.

No entanto, 34,7% não gostam do chefe do Palácio do Planalto, haja vista que 13,2% acham o presidente ruim e 21,5% avaliam como péssimo. Não souberam responder ao questionamento 2,4%.