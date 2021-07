Assis Brasil realiza mais uma edição do programa Prefeitura na Comunidade

A Prefeitura de Assis Brasil, através da Secretaria de Saude Municipal, noticiou que foram atendidas as localidades rurais Barracãozinho, Rio Grande, Altamira, Preguiça e adjacências do Km 17 e Km 18 da Br 317.

O programa pretende aproximar a gestão pública das pessoas, principalmente as que vivem em locais mais distantes e de difícil acesso. Como o próprio nome diz, é a prefeitura na comunidade, oferecendo atendimentos nas áreas da saúde, assistência social, educação, agricultura, meio ambiente, além de mobilizar parceiros como o Conselhor Tutelar, Exército Brasileiro, Banco do Brasil, Governo do Estado e Câmara de Vereadores.

Uma cidade melhor se constrói com muitas mãos. Nossa união resultará em dias melhores para todos.