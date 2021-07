Rádios do Sistema Público de Comunicação receberão investimentos em reformas e equipamentos

Um projeto inovador do governo acreano, idealizado pela Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), promete melhorar a qualidade da prestação de serviço que as rádios do Sistema Público de Comunicação prestam no interior do estado.

Com o apoio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), reformas estruturais serão realizadas nos prédios das Rádios Aldeia FM e Difusora AM. Além disso, investimentos serão realizados na aquisição de novos equipamentos, como transmissores, mesas de som e antenas.

A novidade foi anunciada pelo secretário de Comunicação, Rutembergue Crispim, em visita técnica realizada nesta sexta, 2, às Rádios Aldeia FM 90,3, de Brasileia, Aldeia FM 89.5 e Rádio Educadora 6 de Agosto AM 820, em Xapuri. A visita foi acompanhada pelo diretor da Fundação Aldeia de Comunicação, Luc Lima, com o intuito de fazer levantamento dos investimentos que precisam ser realizados.

Em Brasileia, a Secom avalia a possibilidade de mudar a rádio de local para melhorar o serviço prestado. Para o diretor e locutor da Aldeia FM do município, Léo Costa, os investimentos são necessários, levando em consideração a importância da rádio para a região do Alto Acre.

“Aqui no Alto Acre, o rádio é a principal fonte de informação da população. Mas precisamos fortalecer ainda mais o nosso serviço, melhorando a qualidade da nossa programação”, destacou.

Além de levar informação e entretenimento aos ouvintes durante 24 horas por dia, a Rádio Aldeia tem sido essencial durante a pandemia de Covid-19, não só por causa dos importantes informes sobre a doença, mas por levar audioaulas aos alunos da rede pública de ensino nesse período de suspensão de aulas presenciais.

“Por todos esses motivos temos trabalhado para melhorar o sinal que chega aos ouvintes das nossas rádios. O objetivo é solicitar aumento da potência junto ao Ministério das Comunicações para dobrar o alcance das transmissões”, destacou o secretário de Estado de Comunicação, Rutembergue Crispim.

Em Xapuri, o secretário foi recebido pelo diretor Harlei Cardoso e sua equipe. No município, a rádio funciona com transmissores AM e FM, mas precisa ampliar a capacidade de transmissão.

“Esse levantamento tem sido importante para que os investimentos sejam feitos naquilo que realmente necessitamos. Hoje, precisamos de novos transmissores, mesa de som e antenas para oferecer um serviço ainda melhor à nossa população”, comentou Cardoso.

O secretário lembrou o aniversário da Rádio Aldeia FM 96.9, na capital, que no dia 24 de junho completou 18 anos de fundação. A Aldeia de Rio Branco é cabeça de rede, com transmissão via satélite e internet, com mais cinco emissoras: Brasileia (90.3), Cruzeiro do Sul (107.9), Sena Madureira (105.9), Tarauacá (95.5) e Xapuri (89.5).

“É um momento para comemorar todas as conquistas e, a partir de agora, caminhar para frente. O governador Gladson Cameli tem esse olhar sensível de buscar a melhoria da qualidade de trabalho do servidor e, consequentemente, da prestação de serviço à sociedade. Vamos avançar todos juntos, pois a informação é fundamental e precisa chegar a todos os lugares do nosso estado com muita eficiência e capacidade de alcance”, finalizou.