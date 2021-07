Assaltantes vão roubar loja de chaves, policial penal reage e manda dupla para o PS

Dois criminosos ficaram feridos após um assalto frustrado na Rua Nova, Estação Experimental, em Rio Branco, neste sábado (3). Lucas da Silva Rocha, 18 anos, e Antônio Carlos Siqueira, 23 anos, foram impedidos, por um policial penal, de cometerem o crime.

O agente de segurança pública reagiu à ação criminosa e conseguiu atingir os dois elememtos, que revidaram atirando no policial. Um dos criminosos ficou caído ao solo, enquanto que o outro saiu em fuga em direção ao bairro João Eduardo, utilizando-se do serviço de mototáxi.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou Antônio ao Pronto Socorro de Rio Branco. Ele foi alvejado com três disparos nas costas. Já o segundo elemento foi detido no João Eduardo, na casa da família dele. Diante do estado gravíssimo, o assaltante também foi levado ao PS.

O policial penal e as vítimas registraram boletim de ocorrência na Delegacia Central de Flagrantes (Defla).