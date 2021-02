Com as atividades do clubes de futebol que vão disputar o Campeonato Acreano paralisadas em virtude do decreto do Governo do Estado, que classificou o Acre na faixa vermelha por conta da pandemia do novo coronavírus, o início do Campeonato Acreano, programado para o dia 7 de março, não está confirmado.

De acordo com o presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Antônio Aquino Lopes, uma definição sobre a data só poderá ser dada a partir do momento que a Vigilância Sanitária e o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 se posicionarem autorizando a realização de eventos.

– Não posso falar nada enquanto não tiver uma posição da Vigilância Sanitária e do comitê do Covid – afirma o dirigente.

Uma nova avaliação do Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19, pelo período de 15 dias sobre a situação da pandemia no Acre, deve sair no dia 19. Até lá, atividades nos clubes seguem paralisadas.