“Com essa cooperação, nós vamos entrar com a mão de obra, temos as máquinas, e a Sejusp vai entrar com os insumos. A ideia é produzi 200 máscaras por dia para atender tanto os servidores penitenciários, como também os operadores de segurança pública fora. Essas seis presas vão receber ¾ do salário mínimo, elas já são capacitadas e estamos trabalhando dentro dos padrões e orientações da Vigilância Sanitária, com relação ao material e higienização do local”, afirmou o diretor do Iapen, Arlenilson Cunha.