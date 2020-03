Ele é acusado e condenado por ter matado Francenildo Oliveira da Silva, no ano de 2014

ITHAMAR SOUZA

O foragido da Justiça, José Ademir Silva de Araújo, foi recapturado na quarta-feira (25), em uma rua do Bairro Vila Betel, em Rio Branco.

As equipes da Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), estavam em campo a procura de José, para o comprimento de um mandato de prisão expedido pela Justiça acreana.

Segundo informações da polícia, o criminoso foi acusado e condenado por ter matado Francenildo Oliveira da Silva, no ano de 2014. José Ademir, após cometer o crime, fugiu para Manaus, no Amazonas, e retornou a capital do Acre no início de 2020, achando que não seria preso.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a José, que foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Agora o preso será conduzido novamente para o Presídio Francisco de Oliveira (FOC) e fica a disposição da justiça.

