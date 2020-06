Prefeitos do Acre se manifestaram acerca do erro cometido pela Receita Federal em bloquear o 2º repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O erro foi corrigido nesta quinta-feira (18) deixando claro que as prefeituras não estão inadimplentes e por isso vão receber o FPM normalmente.

“O técnico da Receita Federal em mensagem de whatsapp ponderou que poderia ser erro do sistema da Receita Federal”, disseram por exemplo, assessorias das prefeituras de Marechal Thaumaturgo e Rodrigues Alves ao buscarem explicações sobre o caso. Em seguida, a assessoria da CNM acessou a informação de que era realmente problema no sistema da Receita.

“Após identificar a falha no sistema, a Receita Federal retirou os bloqueios e atualiza a base da STN. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) alerta para correção da falha, uma vez que a previsão de bloqueios nos Fundos foi divulgada pela entidade”, alertou a CNM.

Comentários