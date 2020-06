“Operação Êxodos” que resultou na prisão de 63 pessoas acusadas de envolvimento com o crime organizado, foi preso desta vez em sua residência no bairro Vila Betel.

A Polícia Civil do Acre prendeu na manhã desta quinta-feira, 18, Julio Navarrete Quispe, o “Julio Peruano”, por força de mandado de prisão preventiva por crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Quispe, que já havia sido preso em 2016 durante a “Operação Êxodos” que resultou na prisão de 63 pessoas acusadas de envolvimento com o crime organizado, foi preso desta vez em sua residência no bairro Vila Betel.

Condenado por tráfico de drogas em 2018, Julio Peruano estava foragido desde então. Ele é investigado também por comandar uma rede de tráfico de entorpecentes na região central de Rio Branco onde usa flanelinhas (guardadores de carros) para a distribuição da droga, além de figurar como suspeito de ser autor de uma tentativa de homicídio, caso que está sendo investigado pela Delegacia da 1ª Regional, na Baixada.

Após a prisão, realizada por agentes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e Núcleo de Capturas (NECAP), Julio Peruano foi encaminhado à sede da Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA) onde foram realizados os procedimentos legais e em seguida foi encaminhado ao |Complexo Penitenciário de Rio Branco Drº Francisco D’Oliveira Conde.

Estamos intensificando nossas ações de combate à criminalidade e tirando de circulação pessoas envolvidas com o crime organizado. Parabéns aos nossos policiais por mais essa ação que resultou na prisão de um individuo de alta periculosidade e com liderança dentro do grupo criminoso.”, destacou o Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel Ferreira.

Em 2017 a Operação Êxodo cumpriu mais de 40 mandados em municípios do Acre

A terceira fase da Operação Êxodo cumpriu em (12/09/2017), 44 mandados judiciais, sendo 28 de prisão e 16 de busca e apreensão. A ação ocorreu na capital acreana, Rio Branco, e nos municípios de Tarauacá, Manoel Urbano, Sena Madureira, Bujari e Senador Guiomard.

A operação foi deflagrada pela Polícia Civil através da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (Decco) em conjunto com o Departamento de Inteligência (DI) e Divisão de Investigações Criminais (DIC). O objetivo da operação é combater a criminalidade no Acre. Antes de a ação que ocorreu em 2017, de acordo com a polícia, foi feito um planejamento de investigação de cinco meses para que as informações fossem confirmadas. Ao todo, ao menos 80 agentes, oito delegados, seis escrivães, 20 viaturas e 44 mandados judiciais foram cumpridos. As pessoas presas estavam em conflito com a lei e eram acusadas de roubo, tráfico, associação para o tráfico, associação criminosa, ataques a patrimônios e homicídios no Acre. Foram apreendidas drogas, armas, dinheiro, munição de calibres variados, sistema de câmeras de monitoramento, computadores, pendrives e contabilidade do crime. A 1ª fase da operação foi realizada em setembro de 2016 e cumpriu 82 mandados Mais de 90 medidas judiciais foram cumpridas na na época em Rio Branco e Cruzeiro do Sul pela Polícia Civil durante a 1ª fase da Operação Êxodo. Foram presas 63 pessoas feitas 31 buscas e apreensões. A maioria dos presos agia na prática de roubo, homicídio, tráfico, associação ao tráfico, associação criminosa, além de ataques contra patrimônios. Entre os integrantes estão Erika Cristina de Oliveira Costa, assessora parlamentar do deputado Major Rocha (PSDB) e seu esposo Mariceudo Silva do Nascimento, o Ramos Flay, braço direito de Paulinho Calafate, presidente do Comando Vermelho, que também foi preso pela polícia.

