PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISOS DE LICITAÇÕES

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 039/2021

A Prefeitura de Brasileia, através da Comissão Permanente De Licitação – CPL torna Público a PRORRGAÇÃO da sessão pública de abertura sob a modalidade Pregão Presencial SRP nº 039/2021 cujo objeto é Registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa para aquisição de tendas em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Brasileia, que ocorreria no dia 16 de novembro de 2021, às 14h30min. Fica marcada para 17 de novembro de 2021, às 14h30min na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia

Brasileia/AC, 11 de novembro de 2021.

Eva de Souza Vieira

Pregoeira

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 045/2021

A Prefeitura de Brasileia, através da Comissão Permanente De Licitação – CPL torna Público a PRORRGAÇÃO da sessão pública de abertura sob a modalidade Pregão Presencial SRP nº 045/2021 cujo objeto é Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa física ou jurídica para locação de máquinas, com manutenção e motorista inclusos, visando atender as demandas da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo, que ocorreria no dia 16 de novembro de 2021, às 10h30min. Fica marcada para 17 de novembro de 2021, às 10h30min na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia

Brasileia/AC, 11 de novembro de 2021.

Eva de Souza Vieira

Pregoeira

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 045/2021

A Prefeitura de Brasileia, através da Comissão Permanente De Licitação – CPL torna Público a PRORRGAÇÃO da sessão pública de abertura sob a modalidade Pregão Presencial SRP nº 045/2021 cujo objeto Registro de Preços para Futura Contratação de Pessoa Jurídica para a Manutenção de Gabinete Odontológicos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Brasileia, que ocorreria no dia 16 de novembro de 2021, às 09h00min. Fica marcada para 17 de novembro de 2021, às 09h00min na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia

Brasileia/AC, 11 de novembro de 2021.

Eva de Souza Vieira

Pregoeira