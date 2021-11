Polícia Civil de Xapuri prende jovem após pichar patrimônio público com siglas de facções criminosas

Na tarde desta sexta-feira, dia 12, a equipe de investigação coordenada pelo Inspetor Investigador Eurico Feitosa, com determinação da delegada Carla Ivane prenderam em flagrante, um jovem já maior de idade, após fazer pichações em alusão uma determinada facção criminosa.

O acusado utilizou de um spray nos brinquedos que são utilizados por crianças no bairro do Aeroporto, conhecido por bairro do ‘Mutirão’. De acordo com a investigações, o autor do crime praticou o ato criminoso em plena luz do dia, desrespeitando os moradores que ali se encontravam.

No momento da prisão do autor, o mesmo se encontrava na companhia de mais duas pessoas que respondem por procedimentos criminais na delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri.

Após a prisão do acusado, o mesmo foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri para ser interrogado pela delegada plantonista do Alto Acre, Delegada Carla Ivane, onde irá disponibilizar o mesmo junto ao Judiciário para que seja tomadas as devidas providências, já que praticou crime contra o patrimônio público.