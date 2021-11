Polícia Militar prende traficante na BR 317 com cocaína e maconha rumo a Xapuri

Um trabalho de rotina realizado por uma guarnição do 5º Polícia Militar do município de Xapuri, resultou na prisão em flagrante de um já conhecido no mundo do crime e que deveria está dentro de casa, uma vez que responde em liberdade vigiada um crime tipificado no Código Penal, no Artigo 157.

Alcenir Ribeiro do Nascimento (35), foi surpreendido pela guarnição quando trafegava pela BR 317, no acesso da Estrada da Variante, com a namorada na garupa, por volta da meia-noite desta quarta-feira, dia 11, sendo reconhecido de imediato pelos militares.

Ao ser revistado, de imediato foi localizado dentro do forro da sua jaqueta, dois volumes pesando cerca de 100 gramas, envoltos por preservativos. Após serem averiguados, foi identificado que um continha cloridrato de cocaína e o outro seria ‘Skunk’ (maconha). Também foi localizado dentro de sua carteira, uma trouxinha com cocaína.

Ao ser indagado, o detido disse que nem sabia o que seria, mas, estaria levando para o seu irmão, que também foi detido e conduzidos para a delegacia juntos. Ficou-se sabendo que a droga seria comercializada pelo bairro Pantanal, onde moral e são constantemente denunciados pela comunidade.

Todos foram conduzidos para a delegacia, ficando à disposição do delegado que encaminharia para o judiciário local, para as medidas cabíveis sobre o caso.