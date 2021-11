Câmara de Brasiléia registra denúncia contra operadora OI por cancelar linha telefônica da casa sem esclarecimento

Na manhã desta Quinta-Feira, 11, o responsável técnico da área de tecnologia da Câmara Municipal de Brasiléia abriu uma denuncia na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) contra a operadora OI por cancelar a linha telefônica da casa legislativa sem autorização ou esclarecimento da mesma.

De acordo com o responsável técnico da respectiva Câmara, o mesmo já havia tentado falar com a operadora exigindo explicações de o porquê da linha telefônica ter sido cancelada. Em resposta, uma das atendentes da operadora alegou que a linha foi cancelada pelo fato da região do Alto Acre não ter Fibra Óptica, e que só é possível ter a linha se tiver fibra óptica. “O problema é que a região nunca teve fibra Óptica e sempre teve linhas telefônicas da Oi ativas, até o momento, ainda existem varias linhas ativas aqui nos municípios da região do Alto Acre e a fibra Óptica não tem nada haver com os cabos de telefone já existente nos municípios.” relatou Jonys David, atual responsável técnico da casa legislativa.

Após varias tentativas de reestabelecer a linha telefônica da casa, o técnico resolveu abrir a denuncia contra a operadora, pois segundo ele, a casa legislativa não pode em nenhum momento ficar sem meios de contatos telefônicos levando-se em consideração a comunicação da ouvidoria da câmara e assuntos de interesse do pode legislativo de Brasiléia bem como a transparência da casa para a população e o Tribunal de Contas do Estado.

Após a denuncia ser registrada, a operadora Oi tem um prazo de até 10 dias a contar da data da denuncia para solucionar o problema da Câmara, caso contrario a Anatel tomará as providencias cabíveis de acordo com a legislação de telecomunicação do Brasil.