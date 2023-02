PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE ADIAMENTO E LICITAÇÃO

Por Wesley Cardoso, com apoio de Jonys David

Na eminência de serem expulsos, 85 famílias que moram dentro da Resex não tem para onde ir

85 famílias que moram no Ramal da Torre no Km 28 no município de Epitaciolândia estado do Acre, estão vivendo um verdadeiro drama. São pequenos agricultores que vivem basicamente da agricultura familiar. Por residirem dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes, segundo relatos dos próprios moradores, terão que deixar suas propriedades com casas, fruteiras e todas as benfeitorias para atender uma ação judicial impetrada pelo Instituto.

É o caso específico da Senhora Joelma Tigre, ela mora juntamente com mais quatro pessoas incluindo criança de 4 anos em uma pequena casa a margem do ramal. O terreno mede aproximadamente 10×25 metros, segundo ela, no dia 15 de fevereiro quando estava fora de casa trabalhando, agentes do ICMbio deixaram em sua residência uma notificação dando um prazo de 15 dias para que ela desocupasse o local.

É aí que começa o drama vivido pela Senhora Joelma. Ela relata que vive de diárias para complementar o auxílio do Bolsa Família e não tem para onde ir e nem como construir outra casa.

“A minha casa não fica dentro das terras do fazendeiro que está sendo notificado, nunca derrubei uma árvore, moro na beira do ramal e se eu tiver que sair da minha casa, eu, minhas filhas e meu esposo teremos que ficar ao relento, me deram uma notificação que sequer foi entregue em minhas mãos, me disseram para entrar em contato através de um numero de WhatsApp para recorrer mais nunca consegui falar com ninguém, o prazo está vencendo e não sei o que fazer,” ressaltou angustiada a moradora.

O Senhor Sebastião Silva conhecido como ‘Neguinho’, se apresenta como representante dessas famílias, ele relata do drama vivido de todos que moram dentro da Reserva Chico Mendes, ali no Ramal da Torre.

“São 85 famílias que moram aqui há mais de 10 anos, na sua maioria vivem da agricultura familiar, o que mais me dói e saber que se essas pessoas de fato forem expulsas de suas propriedades, muitas não terão para onde ir. Eu faço um apelo para nossas autoridades como Governo, Deputados, Incra e quem mais puder nos ajudar, que façam isso o mais breve possível, pois essas famílias, muitas delas terão que morar em baixo de lonas caso sejam expulsas.

Dando seguimento a essa matéria, nossa equipe de reportagem procurará os representantes do ICMbio para que se pronunciem sobre este assunto.

Veja a matéria completa em vídeo.

